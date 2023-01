Hablaron los dueños de la estación de servicio resistida: qué dijeron

Con el argumento de que al momento de comprar sus propiedades no figuraba ninguna estación de servicio y que sólo se preveía un centro comercial, algunos propietarios mostraron su enojo en la audiencia pública de impacto ambiental. Incluso, con el abogado Alfredo Castillo como representante legal, dijeron que harían lo posible para que la instalación de la bomba de nafta no se concrete.

Frente a ello, la inversora que pretende asentar la estación Shell sobre Av. Libertador confirmó que el proyecto sigue en pie y que no hay nada legal que impida su instalación. "No he tenido información de que sea nocivo para el medio ambiente, va a cumplir con todas las normativas y ya cuenta con todas las habilitaciones", indicó.

Respecto a los que se resisten a la construcción, manifestó que "son muy pocos" e incluso aseguró que otros vecinos conocidos se alegraron por la concreción del proyecto. "De los 107 vecinos que ahí viven, serán 10 los que no están de acuerdo. De hecho, no todos se quedaron a presenciar la audiencia para conocer a fondo la propuesta", manifestó y agregó: "Acá hay intereses personales, solo excusas infundadas como que no es estético".

Sobre ello, Salguero detalló que se trata de una estación de servicio estilo boutique, con 6 surtidores de carga rápida y de última tecnología. Además, adelantó que habrá una confitería de categoría que ocupará la mayor parte de la construcción.

"No hay contaminación de ruido porque no habrá compresores de gas, tampoco se espera un alto tránsito pues está estudiada para ofrecer la demanda de la zona y, además de la propuesta gastronómica que le dará mayor jerarquía al lugar, está comprobado que bajará los índices de inseguridad", describió.

Asimismo, confirmó que el comercio representará mano de obra y empleo para 30 familias de manera directa, sin contar con los beneficios indirectos que se puedan generar luego. "Por el momento tenemos todo aprobado, han habido observaciones de Planeamiento, pero vamos bien, llevamos un año de trámites. Todo sigue en pie", sostuvo.

Respecto a las proporciones de la obra, Salguero no sólo ofreció el diseño de la misma sino que remarcó que sólo abarcará 500 metros cuadrados del total del terreno, que es mucho más grande y así los planos lo dejan ver. Esto, según reveló, supone que hay espacio para la construcción del centro comercial del que hablan los vecinos en contra.