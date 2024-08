Las maravillas que regalará el cielo sanjuanino en agosto, de la mano de un astrónomo local

Es un fenómeno se extenderá hasta septiembre y se puede observar a simple vista logrando las condiciones indicadas. Para ello se necesitará contar con un cielo limpio, despejado y en lo posible con la menor contaminación lumínica posible. Además, si hay poca luz lunar, mucho mejor.

image.png

Para quienes deseen vivir una experiencia completa, pueden hacerlo accediendo a las visitas guiadas que se realizan en los observatorios provinciales.

El segundo fenómeno a agendar se dará sobre el 20 de agosto y se trata de la conjunción entre la Luna y Saturno. “Desde San Juan se verán muy juntos. La conjunción hará que Saturno se vea como un punto brillante al lado de la luna”, explicó González.

Y continuó: “Se verá muy bien el fenómeno a simple vista. Además, con binoculares se podrá ver algo más de detalle y con un telescopio pequeño se podrán ver los dos al mismo tiempo y hasta ver los anillos de Saturno”.

Los fenómenos astronómicos “tendencia” que no son lo que venden

Varios portales detallan que en agosto se podrá apreciar una “gran alineación planetaria”, como la primera “superluna” del año o una “lluvia de estrellas” alucinante. Ante esto, González explicó la verdad detrás de estos fenómenos.

En primer lugar, tenemos la lluvia de estrellas Perseidas. González detalló que, si bien es importante, el fenómeno podrá apreciarse lejos del cielo sanjuanino. “Es una constelación que se ve desde el hemisferio norte. Se puede llegar a ver en el hemisferio sur pero no es lo más común”.

Algunos sitios señalan que en agosto se dará una gran alineación de planetas. Al respecto, el especialista detalló: “No es que están alienados. Cada planeta tiene su órbita alrededor del sol, y las órbitas coinciden más o menos en el mismo plano, por eso desde lo observacional están siempre en el mismo arco. Si están sobre el horizonte, se verán a lo largo de una misma línea, que es un arco. La que están anunciado la han hecho incluyendo Urano y Neptuno, pero para eso se necesita un telescopio, por lo que no es tan a simple vista. Además, suman a Mercurio, que está cerca del sol y se verá como un punto muy pequeño”.

¿Y qué hay detrás de la superluna azul? “Es un término que nos da bronca, porque lo inventó un astrólogo, y la definición no es clara. No coincide la fase de luna llena con el Perigeo. Cuando la luna pasa lo más cerca posible de la Tierra en su órbita, visualmente no hay cambios. Si le tomás una foto, se verá un poco más grande, pero a ojo desnudo no genera ningún fenómeno”, explica Eric.

image.png

Pese a ello, es bueno tomarse un tiempo para mirar el cielo y dejarse atrapar por las maravillas que ofrece el firmamento, sobre todo durante agosto, donde la lluvia de meteoros seguirá presente y la noche del 20 de agosto, con la conjunción entre la Luna y Saturno.