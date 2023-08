Las 6 claves indispensables para criar a los niños de hoy, según una especialista sanjuanina

“Los niños de hoy no son como los de antes”, es una frase que se suele escuchar a menudo. Ellos viven en otro contexto social, rodeados de tecnología y con padres y madres más ocupados. En medio de esa situación, sus necesidades no son las mismas. En el Día de las Infancias o Día del Niño, la psicóloga sanjuanina Teresita Laría brindó en diálogo con radio Sarmiento una serie de recomendaciones que no se deben pasar por alto en la crianza actual. El objetivo: que los niños sean felices y estén preparados para ser adultos con una salud mental fuerte.