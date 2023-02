La triste historia detrás del auto que sortea un sanjuanino

La triste historia de la familia Castro comenzó el 17 de enero. Ese día Mario Rubén Castro , un remisero conocido como “Vikingo”, se metió a bañar y olvidó desconectar el calefón eléctrico, lo que provocó que recibiera una descarga eléctrica. Si bien Mario se sentía mal, no fue hasta dos días después que decidió ir a hacer una consulta médica, ya que se sentía mal. Allí descubrieron que, debido al golpe de electricidad, sus intestinos habían estallado.

“Los médicos le dijeron a mi cuñada que no iba a sobrevivir la noche y con mi madre comenzamos a ver pasajes para viajar de inmediato a San Juan. El viernes viajamos y lo pudimos ver, estuvimos en San Juan con mi madre. Mi hermano pasó por cuatro operaciones y a fines de enero nos dijeron que había fallecido”, comentó Hugo Castro a Tiempo de San Juan.

Al viajar de imprevisto y pasar varias semanas en la provincia, tanto Hugo como su familia tenían que pensar en cómo hacer para regresas a sus hogares y hacer frente a los gastos que tenían por delante. Fue así que decidió hacer una rifa.

Le fue comentando a sus amigos la idea, y muchos de ellos ofreciendo distintos premios. Sin duda la mayor sorpresa llegó de la mano de uno de ellos, que le propuso sortear un auto. Se trata de un Renault 12 modelo 1979 que se encuentra en excelente estado y en condiciones para andar. “Tengo una cuñada que es gestora y ella se ofreció a hacer el tema de trasferencias y permisos del auto, a modo de ayuda. Ella no cobraría nada en todo el trámite”, aseguró Hugo.

El sanjuanino reconoce que mucha gente duda del sorteo, o se preguntan por qué tantos premios a precio tan barato (el costo del número de la rifa es de $500). “Lo que ellos no saben es la historia que hay detrás. Nosotros no buscamos nada más que poder costear los pasajes y todas las cosas que dejamos inconclusas en el sur. También llegó una hermana de Chile y ella también dejó todo. Cuando me preguntan les cuento la historia de mi hermano”.

El sorteo se realizará el 15 de marzo, fecha elegida porque ese día Mario Castro cumpliría 36 años. “Me hubiera gustado que mi hermano estuviera vivo para poder entregar los premios, pero lo hacemos en su honor”, señala Hugo. Los números que se pueden elegir van del 000 al 999 y se sorteará por la Quiniela Nocturna.

Entre los premios hay además cenas, tatuajes, corte de pelo, depilación definitiva y otros “premios sorpresas”, todas donaciones para que la familia Castro pueda retornar a su hogar.