La secretaria de Turismo quiere que vuelva la Reina del Sol

Fue en 2019 la última vez que San Juan coronó a su reina nacional del Sol, porque luego se adoptó las figuras de "embajadora" y "emprendedora" en la fiesta mayor de la provincia. Ahora, cuando la gestión de Marcelo Orrego decidió darle continuidad al megaevento pero se trasladó de febrero a octubre para poder llegar con la organización, se conoció que la segunda autoridad en el área de la provincia, la secretaria de Turismo Belén Barboza, defiende públicamente el regreso de la elección de la soberana con corona y cetro: "a mí me gusta la Reina del Sol, a mí me encanta el tema de la Reina del Sol. Que vuelva la Reina del Sol", aseguró.

"Es el ministro Guido Romero quien va a hacer todos los anuncios respecto a la fiesta", explicó Barboza en declaraciones a Radio Sarmiento este miércoles, a la vez que argumentó sobre el cambio de fecha que "uno de los motivos fue por la falta de tiempo que teníamos para organizarlo, así que ahora sí tenemos un tiempo más coherente y sin duda va a ser una fiesta que deje a todos los sanjuaninos contentos".

Consultada sobre si no está mal hacer marcha atrás con la embajadora para volver a la reina del Sol, Barboza se mostró a favor de replantearse el regreso a la corona. "En muchas provincias tiene un atractivo tremendo, todo lo que es, no sé, mi abuela me decía 'que vuelva a la Reina', porque es un capítulo que nunca me perdí".

Y fue enfática: "Estoy totalmente de acuerdo con que vuelva la Reina, y muy lejos de cosificar a la mujer Para mí no tiene nada que ver. Las reinas nuestras no han sido personas que solamente sean bonitas, Tienen que saber hablar, saber idiomas, Que vuelva la Reina del Sol, que vuelva".

Por otro lado, la funcionaria orreguista opinó que "la Fiesta del Sol ha venido siendo más que nada una muestra de, yo te digo, lo que veía era mucho stand de municipios y de la industria y demás, pero era mucho show, se priorizó como el show internacional que venía, ni te digo la última fiesta, que fue algo tremendo en cuanto a eso, y también en cuanto a gastos, por supuesto, pero bueno, la idea es cambiarle un poco a la Fiesta del Sol y que sea entretenido para todos por ahí, no un negocio para pocos".