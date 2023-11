La sanjuanina que cumplió un rol fundamental en un show de Taylor Swift

La historia de la sanjuanina en el maquillaje se dio de modo inesperado. Agostina asegura que fue la profesión la que eligió a ella. “Siempre fui muy creativa, me gustaba dibujar, cantar. Cuando tenía 16 años una tía me regaló una paleta de sombras y de inmediato me llamó la atención. Nunca me había gustado maquillarme, pero empecé a hacerlo por diversión, era como dibujar, hacer un personaje, era muy divertido. Entonces, mis amigas me empezaron a pedir que las maquille y me incentivaron a que me hiciera una página de Insta, con la idea que la gente vea lo que hacía. Pronto, sin darme cuenta, empecé a tener clientas a las que maquillaba para fiestas. Fue una bola que fue creciendo. Para mí era algo que disfrutaba hacer y sabía que se me hacía fácil, centrar mi creatividad”, cuenta la joven.