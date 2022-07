La respuesta de la mamá de Isaías a su vecino: "No le echo la culpa, pero no quiero a sus perros en la cuadra"

María dice que no hay culpables en el feroz ataque que padeció su pequeño hijo Isaías en el Barrio Conjunto 5, departamento Caucete . El menor fue mordido por el perro de su vecino y terminó hospitalizado, con graves lesiones. Y si bien no le echa la culpa al dueño del can, Darío Marín, quien vive al lado de su casa, asegura que recién tendrá paz cuando los animales que tiene el hombre ya no estén más en la cuadra.

La mujer, consultada sobre el pedido de perdón de su vecino, expresó que: "Me gustaría hablar con él. Entiendo que pel es padre, no le echo la culpa ni tengo nada contra él. No tiene que pedir perdón, nadie tiene la culpa. No se puede hablar de culpables. Yo también me siento mal porque al momento del ataque, yo entré a buscar ropa para cambiarlo. Si me hubiese adelantado un minuto quizás evito todo. Es muy difícil. No sé en qué momento pasó esto, no recuerdo bien".