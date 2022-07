Habló el dueño de Tyson, el perro del feroz ataque en Caucete: "Yo les pido perdón a los papás"

"Estamos destrozados. Uno no quiere que estas cosas pasen, uno no se imagina que pueden pasar. Yo tengo dos perros, uno es Tyson, y nunca estuvieron atados porque nunca hicieron algo. Estaban sueltos permanentemente, han ido a la cancha, y nunca habían mostrado un comportamiento extraño. Solo ladraban desde la reja, pero más que eso no", expresó el hombre a Tiempo de San Juan.

El brutal ataque que casi termina en tragedia ocurrió el jueves. Darío contó que Isaías Heredia, la víctima, estaba jugando junto a unos parrales que están cruzando las viviendas de ambos -están una al lado de otra- y que cuando abrió la puerta de acceso a la casa, el animal salió corriendo con dirección al menor: "Yo disparé, salí detrás del perro. Pero el perro llegó y lo pilló, lo mordió. Dejé el auto en la puerta, dejé todo tirado, y lo alcé y lo llevé a la casa de su familia. Después fui al hospital".

Habló el dueño del perro qué ataco a un niño en Caucete

Darío señaló que esa misma tarde estuvo en contacto con la familia, quienes viven al lado de su vivienda y tienen parentesco, y se comprometió a hacerse cargo de los gastos. Pero después de que el pequeño quedó internado, le prohibieron volver a hablar con ellos. "Entiendo que estén enojados y con razón. Yo les pido perdón a los papás. Es lamentable lo que ha pasado, uno no quiere que pasen estas cosas. Es feo. No entiendo tantos insultos, mucha gente que habla sin saber. Pero a uno no le queda otra que bajar la cabeza y no responder, primero está la salud del niño", agregó.

Hoy Tyson continúa viviendo con ellos, ahora atado por pedido de la Policía Ecológica. Explicó que si bien post ataque habían llegado a su casa para buscarlo y sacarlo de allí, cuando los especialistas se dieron cuenta de que no era un pitbull, un perro peligroso, decidieron dejarlo con sus dueños. De todos modos este sábado será trasladado a una finca: "Nosotros lo hemos criado de bebé. Mis hijas sufren, no quieren que se lo lleven, pero debe ser así".