La milagrosa recuperación de Julián, el deportista al que se le cayó una pesa de 100 kilos encima

A raíz de ese episodio, fue hospitalizado en estado crítico. Julián pudo despertar a los 15 días del accidente y a más de un mes, aún no le dan el alta médica de la clínica privada en la que se encuentra internado, pero aseguraron que está bien y en plena rehabilitación para recuperarse. Si bien se cree que es un proceso lento progresivo, su estado de salud evoluciona favorablemente.

Julián es un chico metido en el mundo Fit. Tiempo de San Juan hizo una nota con él en abril del año pasado y mostró todos sus dotes para esta práctica. “Entrenar me da motivación, me ayuda en el día a día, es lo que más me gusta hacer”, le había dicho Julián Aguirre a este medio.