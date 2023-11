Un joven lucha por su vida tras sufrir un grave accidente en un gimnasio de Rivadavia

“Quiero que aclaren que fue un accidente que le puede pasar a cualquiera. Es un chico con experiencia que sabe entrenar”, expresó un amigo de Julián a este diario tras preguntarle sobre el hecho.

image.png

Julián es un chico metido en el mundo del Fit. Tiempo de San Juan hizo una nota con él en abril de este año y mostró todos sus dotes para esta práctica. “Entrenar me da motivación, me ayuda en el día a día, es lo que más me gusta hacer”, dijo Julián Aguirre a este medio.

Juli, para sus amigos, está a punto de recibirse del profesorado de Educación Física en la Universidad Católica de Cuyo. Desde este lugar también emitieron un comunicado: “Acompañamos a Julián Aguirre, estudiante de 4° PEF, que ha sufrido un accidente y su salud se encuentra en estado reservado". Mirá el mensaje: