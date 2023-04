Alimentación saludable y entrenamientos intensos: el mundo Fit por dentro y la desventaja de los suplementos 

Comer bien y entrenar se ha vuelto parte de sus días en el Gimnasio de Rivadavia. Una dieta balanceada para lograr un estado de bienestar generalizado de salud física y mental . Tiempo de San Juan entrevistó a Patricia (35) y Julián (20) , quienes se encuentran dentro del mundo Fitness por el gusto de 'verse bien', usarlo como cable a tierra o un tipo de hobby. Lo cierto es que esta moda se ha vuelto tendencia en todas las partes del mundo y los sanjuaninos no son ajeno a lo que esta actividad le genera. Apuntan a una buena alimentación y sin suplementos : "Lo mío es todo natural y mi quemador de grasas está en el gimnasio con lo 40 minutos de cardio", expresó Pato. Por su parte, Julián siguió: "No uso suplementos ni quemadores de grasas porque mi dieta está súper balanceada y no necesito ese tipo de cosas".

Patricia Riveros tiene 35 y entrena desde hace 8 años atrás. "Antes entrenaba nivel básico, digamos. Iba pero no hacía la cosas cómo correspondía, hace tres años empecé a entrenar con más frecuencia y me empecé a cuidar un poco con la alimentación. Siempre hice gimnasio, aparatos y nunca competí, por ahí me dan ganas de hacerlo, pero no, al gimnasio lo hago como un hobby y por el momento no quisiera tomarlo como un tipo de obligación"

Del otro lado aparece Julián Aguirre de tan sólo 20 años. Dejó el fútbol, y para seguir con los entrenamientos se insertó dentro del mundo Fit. "Entreno hace más o menos 3 años. No he competido, no me llama la atención por ese lado, ya que me gusta más que nada entrenar a nivel salud y estético, pero no más allá de eso".

Para llevar una vida y una rutina saludable dentro del Fitness es necesario estar contar con una buena alimentación. Ambos coincidieron en los productos sanos y estar lejos de los suplementos o quemadores de grasas.

"Me cuido bastante con las comidas, de hecho tengo un plan de alimentación basado en 6 comidas ricas en nutrientes de mucha proteína, carbohidrato y nada de comidas refinadas. Todo lo trato de hacer sumamente natural, consumo muchos huevos, carne, pan integral, avena. Esto es lo que como todos los días y trato de cumplirlo, hasta el de dormir las 8 hs, cuesta porque trabajo un montón, pero es puro sacrificio", manifestó Patricia, quien además trabaja como preventista y es dueña de un local de un showroom de ropa.

"Entrenar me da mucho trabajo al igual que con la alimentación, porque esto demanda mucho esfuerzo físico y para eso necesitamos de una dieta balanceada para compensar todo este estrés que se le genera al cuerpo. Me cuido con las comidas, como proteínas, carbohidratos y pocas grasas", se refirió el estudiante de 20 años que hace 3 se encuentra dentro del mundo Fit.

LA PALABRA DE UN PROFESIONAL SOBRE LO SANO EN UNA ALIMENTACIÓN Y LO MALO DE LOS SUPLEMENTOS Y QUEMADORES

Anabel Díaz (32) es nutricionista y trabaja con deportistas desde hace vario años. Incluso es parte del equipo de ciclismo del Sindicato Empleados Públicos (SEP). También trabajó en el mundo del hockey y lo hace diariamente con personas que llegan con consultas individuales, como las enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, todo lo referido a la nutrición clínica.

"Lo que es el año 2022 y 2023 hay mucha gente que está realizando actividad física, que se preocupa por la salud y hay más concientización. Cuando hablamos de gente Fit hay muchos jóvenes que quieren bajar de peso, la grasa, aumentar masa muscular y siempre usan las consultas para eso y si usan un suplemento, que siempre esté guiado por un profesional", comenzó relantando Anabel, la nutricionista deportiva.

"El deportista definido como Fit es más definido como un profesional, el tipo de alimentación siempre está relacionado con los datos del paciente, en este caso, conocer cuáles son sus gustos, sus preferencias, porque siempre se trata de hacer un plan que él se sienta cómodo".

En cuanto a la alimentación de un deportista en actividad o en descanso, dijo: "La alimentación de un deportista es muy personal, muy diferente al resto porque e buscan objetivos muy específicos como perder grasa, aumentar la masa muscular o aumentarla. También va el tipo de deporte que esté haciendo o qué rol cumple. Siempre es bueno tener carbohidratos, aporte de fibra: arroz integral, fideos integrales, legumbres, pero cuando está en competencia, tratamos de que sean comunes".

En cuanto a los suplementos que usan los deportista, se refirió: "Hay diferentes tipos, tenemos aquellas proteínas que son de suero de leche, huevo o aquellas que se las suele clasificar como concentrado, aislado o hidrolizadas. Estas son diferentes y la función que tiene e construir y regenerar lo que es tejido. También tiene otro tipo de funciones como la síntesis de hormonas y la de enzimas. Esto depende cuando se ingiere lo que son las proteínas de cada persona, depende los objetivos que tenga, ya sea que quiere ganar masa muscular, si está en tratamiento para bajar la grasa o peso".

Y por último sobre los quemadores de grasa, dijo: "Estos lamentablemente son malos y lo peor es que la gente los consume. Nunca se indica quemadores de grasas, tanto para un deportista o una persona que está realizando actividad física. A los quemadores de grasa yo sólo le veo desventajas, porque aumentan la presión arterial, producen efecto rebote porque si bajas 4 kilos y dejás de tomarlo, y te podés aumentar 4 o 6 kilos debido a que no es nada saludable y no podemos acostumbrar eso a nuestro cuerpo. Produce insomnio por la cafeína, taquicardia, debilidad muscular"

