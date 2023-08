La Mariposa: la ranchera mexicana que llevó a la fama a Omega

Estaban en su peor momento, con la banda desarmada y prácticamente solos en un caserón de la provincia de Córdoba, cuando apareció la canción que iba a transformarse en un golpe de suerte: “La Mariposa”. Hugo la había escuchado mucho tiempo antes, pero no le convencía la versión cuartetera. Pero como faltaba una canción para terminar el disco, por recomendación del productor Heber Guerra la metieron de relleno. Lo que pasó después marcó un antes y un después en la vida de Hugo y Alejandro Flores, líderes de Omega. De no apostar “ni media ficha” por ella a convertirse prácticamente en un hit nacional.

“La Mariposa es nuestro primer éxito nacional, además de ser un éxito en San Juan. Nosotros pensábamos que teníamos el hit en otros discos, pero los productores nos decían que no, que Omega tenía buenas canciones, pero todavía no aparecía el tema exitoso. Y cuando llegó La Mariposa nos dimos cuenta que tenían razón, que el ´éxito´ es la canción que le gusta a todo el mundo, aunque no sea del palo; les gusta a todas las generaciones”, cuenta Hugo, vocalista de la banda cuartetera del momento.