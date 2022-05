La lucha de padres de chicos con autismo y un fuerte pedido por la ley nacional

En primer lugar, la mujer que tiene un pequeño de 12 años con TEA explicó uno de los puntos más importantes de la legislación y sostuvo que es urgente que se elimine la renovación del carnet de discapacidad cada 4 años y que se creen más centros de interdisciplinarios gratuitos.

Familias sanjuaninas de chicos con autismo

“Una vez que se detectó el espectro autista, no hay vuelta atrás. En 4 años, la situación no cambia y por eso no tiene sentido hacer el trámite, dado lo complejo que es el contexto para una familia que tiene un chico con autismo”, manifestó.

Al mismo tiempo, la interlocutora expresó que en la provincia hay un solo lugar que atiende de forma gratuita a pacientes con autismo, el Centro Educativo Terapéutico Aurora Pérez de Capital, pero que la demanda que existe hace que resulte chico y que, a la fecha, al menos 50 niños están sin poder tratarse.

“Además reclamamos vacantes en los colegios y que haya una real inclusión con docentes capacitados”, declaró y agregó: “Necesitamos que las instituciones deportivas acepten a más personas con discapacidad y que se piense en un buen programa de trabajo inclusivo para niños, adolescentes, jóvenes y adultos”.

3a7fc050-0fcf-41b6-8369-87d8db5b0f2e.jpg

Es que según aseveró, en algunas instituciones todavía les cuesta ser receptivos con las personas con TEA, sobre todo en el ámbito deportivo y recreativo. “Hubo un programa de la Secretaría de Deportes, pero el cupo era para 6 chicos nada más y en la provincia hay más de 100 en condiciones de obtener el beneficio”, sentenció.