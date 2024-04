La jornada del jueves, marcada por el paro docente de tres gremios en San Juan

A pesar del pedido de las autoridades del Gobierno de rever la situación y después de no haber llegado a un acuerdo en paritarias, este jueves se realiza el paro docente convocado por los gremios UDAP, UDA y AMET en San Juan. Se espera además el desarrollo de una movilización por el microcentro desde las 10.

"Yo les pido a la gente, a la población, en particular al sector docente que hoy tiene la decisión en sus manos de hacer o no hacer paro, que vean el conjunto de la situación de la provincia", comentó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, tras conocer la organización de la medida.

Sumado a eso, el ministro de Economía de la provincia, Roberto Gutiérrez, advirtió que más allá de la protesta, la Provincia no podrán mejorar la propuesta porque los fondos no alcanzan. Y argumento que, por un lado, la recaudación no repunta a tono con la inflación. Y a eso se suman la pérdida de recursos nacionales por fuera de la coparticipación y la eliminación de los fondos que enviaba Nación por decisión del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, la medida de fuerza se desarrolla desde el inicio de la jornada, tal como se había anunciado, y se espera un alto índice de acatamiento que afectará el normal funcionamiento de las escuelas públicas de la provincia.