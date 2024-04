Docentes: los tres motivos por los que el gobierno dice que no puede aumentar más

Los tres gremios docentes sanjuaninos van al paro mañana porque rechazaron la oferta de aumento salarial que ha hecho el gobierno provincial. Desde el Ministerio de Economía ya advirtieron que no podrán mejorar la propuesta porque los fondos no alcanzan.

Recaudación

Los ingresos por coparticipación nacional de impuestos subieron en el primer trimestre del 2024, 204,10%. La recaudación provincial en igual lapso subió 185,17%. Pese a la mejora, esos ingresos en comparación con la inflación interanual del 287,9%, ambas se han derrumbado.

“Durante los meses de enero, febrero y marzo, la recaudación nacional que representa el 85% de los fondos con que cuenta la provincia, fue casi similar. En enero ingresaron 72 mil millones, en febrero 70 mil y en marzo 70 mil millones. La provincia ya venía lanzada en gastos por encima de sus posibilidades, la gestión anterior había dejado un nivel de gasto corriente por encima de sus ingresos corrientes”, dijo Gutiérrez.

Ingresos perdidos

La provincia dejó de percibir recursos que le llegaban por fuera de la coparticipación. La gestión de Milei dejó de enviar los montos para docentes correspondientes a Conectividad y FONID, quitó los subsidios al transporte, el Plan INCLUIR, comedores escolares y jornada extendida, entre otros. Solo el FONID (incentivo docente) representa entre un 7 y 8% de los recursos de la provincia, que ya no los tiene y sin embargo los sigue pagando con esfuerzo propio.

Obra pública

La Nación también cortó los fondos para obras públicas, y el gobierno de Orrego sin embargo ha definido la continuidad de la misma a través de barrios y hospitales, entre otros.

“Somos austeros”

El encargado de las finanzas de la provincia dijo que se ha ajustado el cinturón al máximo para afrontar los recortes de fondos que padece en el actual escenario. “¿Qué es lo que hemos hecho? Apretado el gasto a más. Soy un ministro que ahora que estamos en la etapa de la motosierra que habla Milei, y que yo habló de la necesidad de ajustar quirúrgicamente”, dijo el titular de Economía.

Agregó que está mirando “gasto por gasto”, algo que viene haciendo desde hace 12 años, mientras fue encargado de las cuentas del municipio de Santa Lucía. Mencionó que la provincia también se ha hecho cargo de las prestaciones como de los remedios oncológicos o de diálisis del plan INCLUIR, “que es mucho dinero”.

“Somos austeros hemos dado gestos de eso. No hemos hecho la Fiesta del Sol ni la Vuelta de San Juan. No estamos guardando la plata. Esto es lo que podemos ofrecer, no podemos ofrecer más”, dijo el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. “Somos austeros hemos dado gestos de eso. No hemos hecho la Fiesta del Sol ni la Vuelta de San Juan. No estamos guardando la plata. Esto es lo que podemos ofrecer, no podemos ofrecer más”, dijo el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez.

En la comparación con otras provincias, Gutiérrez indicó que por la recomposición salarial que ha dado San Juan esta mejor que otras. La oferta del gobierno que rechazan los gremios es la siguiente: una suba del 11% para abril, acumulando un 43% en total sobre los haberes de enero, más el monto de Conectividad y FONID de $40.000 y un bono de $35.000, no remunerativo. Para mayo ofrece otro 10% de aumento, acumulando un 53% en total sobre los haberes de enero, más los $40.000 de Conectividad y FONID.

“Misiones ha dado un 22% de incremento en todo lo que va del 2024. Mendoza ha dado casi lo mismo que San Juan. Y Nación en abril no va a dar incremento de sueldo, tienen un 30% en lo que va del año”, detalló.

Respecto al FONID, Gutiérrez agregó que varias provincias ya dejaron de darlo, y sin embargo San Juan no lo ha hecho. “Lo seguimos pagando porque queremos sostener la educación, queremos darle el lugar que tienen los docentes y creería que somos la única provincia que lo está pagando en el mes de abril. Y lo aumentamos de $ 28.000 a $40.000, y hay docentes que lo cobran doble”, dijo.