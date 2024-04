Desde el Gobierno de San Juan pidieron a los docentes que vayan a las aulas el jueves

"Yo les pido a la gente, a la población, en particular al sector docente que hoy tiene la decisión en sus manos de hacer o no hacer paro, que vean el conjunto de la situación de la provincia", dijo el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sobre la decisión de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET de convocar a un paro para este jueves, tras rechazar la propuesta salarial que ofreció el Gobierno en paritaria este lunes.

El secretario General de la Gobernación detalló sobre la oferta salarial de abril que "nosotros ofrecimos un 10% el día 9 de abril y continuar pagando FONID y Conectividad que el gobernador Orrego dispuso aumentarlo de 28.700 que estaba a 40.000. Considerando que la Universidad Nacional de San Juan dejó de pagarlo, los colegios pre-universitarios no cobran FONID y conectividad, lo dejaron de cobrar y pocas quejas escuché sobre ese tema o ninguna. Sin embargo, el gobernador Orrego dispuso no solo seguir pagándolo, sino aumentarlo. Con lo cual, el docente está cobrando hoy 40.000 pesos, todos los docentes, lo cual para nosotros es muy importante porque, fundamentalmente, los docentes que menos cobran, que su salario es el más bajo, los 40.000 pesos es una suma significativa, ¿no? Y luego eso no fue aceptado, ellos lo bajaron a las bases, no fue aceptada esa propuesta y nosotros el día de ayer ofrecimos un 11%, es decir, un 1% más de aumento al índice, al valor índice, al valor básico, más un bono de 35.000 pesos. Es decir, gran parte de los docentes que cobran el bono completo cobrarían o van a cobrar 75.000 pesos, digamos, por parte del FONID y conectividad más el bono son 75.000 pesos, más el 11% de aumento del salario respecto de enero".

Achem objetó que "los gremios desde febrero hasta ahora no vienen aceptando los aumentos otorgados por el Gobierno, vienen pidiendo más, y ayer no lo bajaron a las bases. Ellos decidieron que va a haber paro, veremos qué dicen las bases, nosotros la verdad que siempre la orden del gobernador Marcelo Orrego es darle lo máximo posible de aumento al sector público, especialmente al sector docente, al sector salud y seguridad, pero a todo el sector público porque la cadena de pagos de la provincia depende muchísimo del pago de sueldos a los estatales. Es decir, el comercio, el transporte, el sector privado en general, la gastronomía, el turismo, todo depende mucho porque la masa salarial estatal de San Juan es muy grande".

A la vez, sostuvo que "el gobernador quiere que el sueldo se pueda pagar siempre, en tiempo y forma, es decir, el último día hábil del mes como corresponde".

El funcionario destacó que, tal y como se plasmó en el acta de paritaria, ya se sabe inclusive que para mayo hay asegurado un 10% más de suba. "Nosotros no hemos podido dar más aumento este mes porque hay que empezar a juntar plata para pagar el aguinaldo. El aguinaldo es el 50% de la masa salarial, es mucha plata. Por eso es que este mes yo creo que es el peor de los meses que vamos a atravesar en términos de aumento salarial", indicó.

image.png El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, participa en la paritaria y habló sobre los criterios para la revisión salarial de abril.

¿Es decir que en mayo puede haber un porcentaje superior al 10%? "El gobernador Orrego ya dispuso proponer un 10% más de aumento para mayo y está en el acta paritaria que firmamos ayer y lo hicimos público. Esperemos tener la posibilidad de seguir dialogando, de que los gremios no corten el diálogo mediante medidas de fuerza y mediante medidas que no tenemos la posibilidad de responder porque no hay más plata, por desgracia no hay más plata. Por eso es que la propuesta del gobierno ha sido mes a mes negociar para poder ver los ingresos que recibe la provincia y la inflación y encontrar el punto máximo de aumento de sueldo posible de pagar", expresó Achem.

Se sigue la paritaria mes a mes

¿Hasta cuándo van a mantener la negociación mes a mes? Según Achem "hasta que a nivel nacional exista un plan económico aprobado por ley que le permita tener estabilidad al sistema económico argentino". Y mencionó que "la Ley Bases, que se va a trabajar dentro de nueve días aparentemente, se va a votar, se va a trabajar, es factible de ser aprobada, le va a dar estabilidad política al gobierno de Milei. ¿Pero qué pasa si no es aprobada? ¿Qué pasa si vuelve a haber otra crisis con los gobernadores, con los legisladores? ¿Qué va a pasar con la economía argentina? En ese contexto de incertidumbre, el gobernador Orrego no va a poner en riesgo la cadena de pago de la provincia".

Achem destacó que "es muy importante, y yo les pido a todos los estatales, fundamentalmente, y en particular hoy a los docentes, que justamente son los que ayer han estado en paritaria, que entiendan que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos". Achem destacó que "es muy importante, y yo les pido a todos los estatales, fundamentalmente, y en particular hoy a los docentes, que justamente son los que ayer han estado en paritaria, que entiendan que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos".

Mencionó que el Gobierno Provincial "también ha tomado medidas de austeridad muy fuertes" y destacó como mensaje a los maestros que "yo particularmente pido que tengan la posibilidad de reflexionar, todos la estamos pasando mal, todos somos conscientes de la situación de crisis que está en la Argentina, pero también somos conscientes de que los argentinos votaron a un cambio, votaron a un presidente que proponía este sistema y que dijo que iba a haber un ajuste y que iba a haber un tiempo muy duro para la Argentina y que después íbamos a poder empezar a salir. Votaron a un gobernador que también propuso un cambio que lo está llevando adelante en la medida de lo posible, pero llevamos cuatro meses y medio de gestión. Es muy difícil en el contexto actual poder solucionar problemas de ocho años de San Juan".

Además, destacó que en la paritaria no solo se trabajan acuerdos salariales sino también mejoras pedagógicas y administrativas por ejemplo en lo que refiere al nomenclador docente, agilización de expedientes y dilemas con la Obra Social Provincia.

"Es importante que todos los docentes escuchen las dos campanas, escuchen a sus representantes gremiales y también vean y escuchen y lean, porque la verdad que yo soy docente también hace 26 años. Soy docente y sé lo que significa dar clase y estar parado y preparar en un aula y la verdad que confío mucho en el buen criterio de los docentes. Saben que el gobernador está haciendo el máximo esfuerzo y el diálogo siempre va a estar abierto mientras los gremios quieran dialogar", destacó el funcionario orreguista.

¿Corre el descuento del día de paro?

Los docentes sanjuaninos vienen de hacer paro el 4 de abril, en adhesión a una medida de CTERA, y no se les descontó el día, pero si no van a trabajar el jueves sí habrá descuento, según confirmó Achem. "Vamos a tener que aplicar la ley. Los ciudadanos argentinos y sanjuaninos votaron para que se fortalezca el Estado de Derecho. Votaron pidiendo transparencia, pidiendo justicia, pidiendo eficiencia del gobierno. Hay una ley que es la que nos rige a todos que tenemos que hacer lo que podemos y lo podemos hacer. De la misma manera que está el derecho de huelga, está el derecho a trabajar y por lo tanto los que deciden ir a trabajar ejerciendo su derecho a trabajar tienen su función y los que deciden hacer huelga también saben que se ajustan a lo que dice la ley, que es que se descuenta al día. Bueno, hay que aplicar la ley, por desgracia no nos queda otra", afirmó.

"El derecho a la educación es de la mayoría de nuestros educandos y son menores de edad. Nosotros les tenemos que dar el ejemplo y el ejemplo creo que es seguir en el diálogo, seguir en el compromiso de un gobierno que ha mostrado los números. El ministro de Economía en todas las paritarias les cuenta exactamente los números. Los gremialistas saben cuánto recauda la provincia, en qué lo gasta, cómo lo gasta. Todas las preguntas que ellos hacen se contestan. Por lo tanto, por eso yo creo y confío en el buen criterio de muchos docentes que saben que hay que hacer el esfuerzo pero que el gobierno también lo está haciendo", concluyó.