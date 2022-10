La imagen de un santo y el misterioso incendio que sufrió el padre Cámpora

Entrar a la casa de Los Berros donde vive el padre Rómulo Cámpora llama la atención. El escenario que dejó el incendio que sufrió el sacerdote a principios de mes no es el habitual, el que se acostumbra a ver cuando un siniestro de estas características arrasa con una vivienda. Una habitación, en la que descansaba Cámpora, totalmente quemada y con todas las pertenencias que había en ella consumidas a cenizas. El resto de la casa intacta. Lo más llamativo: los peritajes de la policía no encontraron el origen del siniestro y el cura no dudó en atribuírselo a las “fuerzas del mal”