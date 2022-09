La historia se "repite": su tío fue a la Guerra de Malvinas y él va en búsqueda del rescate histórico

“Estoy que me explota la cabeza, es hermoso poder transmitir lo que me está pasando”, señala Braian al otro lado del teléfono. La emoción se nota a kilómetros de distancia. Recién se baja del colectivo en la Terminal de Mendoza y en unos minutos debe ir a la facultad donde estudia Relaciones Internacionales. Todavía no cae en el hecho que en un par de meses estará viajando a las Islas Malvinas, tras haber ganado un concurso organizado por la Embajada Británica en Argentina.

image.png

Fue así que desde corta edad estudió en torno a las Islas, la guerra, los motivos detrás del conflicto. En 2018 se enteró por una nota periodística que la Embajada Británica en Argentina hacía un concurso, donde seleccionaba a jóvenes de distintos países para que visiten las Malvinas. Fue siguiendo la actividad de la embajada hasta que este año se volvió a habilitar el concurso que había estado suspendido durante la pandemia.

Para la postulación debían presentar un video de 60 segundos. En tan escaso tiempo, el joven decidió hacer foco en su historia y la de su tío. “Fui lo más sincero posible. En lo personal comenté que desde muy chico me interesa el tema, porque es algo que nos toca muy de cerca a los argentinos, es algo que nos vienen contando y está arraigado a nosotros. Hablé sobre la realidad de él, que con 20 años estaba en la guerra”, destacó. Además, señaló lo desafiante de la experiencia, y lo controversial. “Respeto todas las opiniones. Hay muchas personas en contra del concurso, pero en lo personal el deseo de estar ahí es más fuerte”.

Cabe remarcar que el Regional Student Competition 2022/2023 (como se llama el concurso) recibió un fuerte rechazo del Gobierno Nacional. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que la convocatoria era una actividad que solo perseguía reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas. Incluso Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, publicó en Twitter “Rechazamos la desafortunada e inapropiada actuación de la Embajada británica en Argentina en relación con la organización y anuncio de un concurso para que estudiantes argentinos visiten #Malvinas”.

Al respecto, Braian fue muy claro al exponer “cuando me postulé fuí consciente de que sería una experiencia controversial. Lo entiendo perfectamente, es una causa muy importante para nuestro país. Respeto todas las críticas y acepto el viaje. Sigo creyendo en mi posición firme de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Estoy convencido de que este viaje tan potente será muy enriquecedor y positivo”. Incluso el joven señala que en la actualidad hay que estar enfocados en construir puentes y no murallas.

image.png Braian Espinoza Zalazar

Durante la tarde del miércoles se enteró que había quedado elegido entre los 10 finalistas, y con quien no dudó en compartir la noticia fue precisamente con Ramón. Braian llegó hasta Media Agua, a visitar a su tío, quien se encontraba tomando unos mates con su esposa. “Le dije que siempre había tenido un interés grande por Malvinas, y desde que comencé a escuchar sus relatos me conmovió para que quiera ir un paso más adelante. Que me había postulado a un concurso y era el ganador. Mi tío se largó a llorar de la emoción, para ellos es muchísimo, es un tema que los toca demasiado. Me dio un fuerte abrazo, se levantó para prender la computadora y comenzó a mostrarme fotos de la Isla, diciéndome a dónde tenía que ir, porque él fue en el 2016”.

Los minutos corren y Braian debe que ir a clases en la Universidad de Congreso. Antes de cortar, compartió sus expectativas y las ansias que llegue enero, el mes en que el junto a Bárbara Rost Dalchiavon de Brasil, Isidora Ocampos de Chile y Sofía Canessa de Uruguay, viajarán a las Islas Malvinas, donde pasarán una semana en la que el joven de Sarmiento buscará poder captar todo lo que más pueda, compartirlo en sus redes sociales y disfrutar de una experiencia única.