La historia de Julio, el hombre que vive en una camioneta con sus hijos y vende semitas

"Se me vino abajo el trabajo y ahora estoy acá, en una camioneta. Trabajé años en la confitería El Molino, que después cerró. Empecé con el pan casero y la semita, pero se me complicó todo con la pandemia, ya no podía alquilar. Después nos fuimos a una finca, donde éramos caseros, pero nos desalojaron porque la terminaron vendiendo. Y no nos alcanzaba la plata para un alquiler, por eso decidimos venir a vivir a la camioneta", cuenta el protagonista a Tiempo de San Juan.