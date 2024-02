La Gladys y Shica Cumbia Nena lanzaron el tema del verano sanjuanino: "Cumbia del Río de San Juan"

Mauricio Nozica, más conocido como El Yarco, es el creador de este y otros personajes que miles siguen por las redes. Él recibió la propuesta de Celeste Castro, de la banda sanjuanina Shica Kumbia Nena. Fue una colaboración a distancia ya que el creador de contenidos se encuentra en Alemania, donde se asentó allí desde el 2021. Fiel a su estilo, sigue manteniendo sus raíces.

C2724T01.JPG

“En diciembre -del 2023- me llegó el mensaje de Celeste diciéndome que quería hacer una canción. Le dije que yo no soy cantante y me dijo que quería hacerlo con La Gladys”, contó Nozica a Tiempo de San Juan. Allí comenzó el trabajo desde el personaje, ver como poder hacer vincular el disco que lanza Celeste relacionado con los paisajes de San Juan con ella.

El Yarco armó un estudio improvisado en Alemania, donde hizo las filmaciones que salen el video. En San Juan, varias empresas se sumaron a la idea de Celeste Castro que terminó haciendo un hitazo de verano sanjuanino.

image.png

Celeste, comenzó este proyecto como intervenciones artísticas en 2014. El primero fue Natura y ahora grabó esta cumbia Para los ansiosos, tranquilos, que ya más temas saldrán siendo parte de su álbum Renacer.