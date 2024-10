KBSonia, la propuesta fresca y futurista dentro de una elección de vida

-¿Cómo nace el nombre artístico KBSonia?

-Sonia es mi segundo nombre y Cabe es mi apodo de toda la vida. Y una vez Fago, un amigo, me dijo ‘Cabesonia, ¿cómo andás?’ y me sentí muy identificada y lo empecé a utilizar como nombre artístico. Yo siempre les había reprochado a mis viejos por qué me lo había puesto ya que nunca nadie me llamó así, pero bueno ahora es mi nombre artístico. Por algo será.

-En el presente estás a días de la presentación más importante de tu carrera, ¿no?

-Sí, es el show más importante de mi vida hasta ahora. Es una apuesta muy jugada, un desafío muy grande para todo el equipo que lo estamos trabajando. Es una propuesta multiartística. Va a haber bailarines, actores y van a ocurrir muchas cosas en el show. No puedo spoilear más. La temática va a ser futurista. Estamos tratando de lograr lo que está en nuestra cabeza. Estamos trabajando mucho para entregarlo todo el 18 de octubre en la Sala Auditorio de Teatro del Bicentenario.

Embed - Kbsonia - PELIGROSA feat. Fago (Video Oficial)

-Ahora vamos a ver el camino recorrido. ¿Cómo prende la semilla de la música en vos?

-En mi casa siempre se ha escuchado música. Mi papá era DJs y la música siempre estaba sonando. Hace años mi hermano llevó un CD de Madonna, lo puso y me enamoré. Tendría unos 6 años y me aprendí a mi modo de inglés las canciones. Un día me puse a escucharlo con auriculares, empecé a cantar las canciones fuertes y ahí descubrí que podía cantar siguiendo la melodía con mi vos. Sentí que cantar era todo lo que quería hacer en mi vida. Después también seguí cantando en el coro de la Escuela Necochea, en Santa Lucía. A los 12 o 13 años empecé a escribir canciones y cómo no sabía aún tocar ningún instrumento yo las cantaba a capela.

-¿Siempre en modo autodidacta?

-Sí. No tenía por donde buscar referencias dentro de mi familia por ese entonces. En el ambiente que yo me movía no había otros artistas. Lo que sí me llamaba mucho la atención era los amigos músicos que tenía mi abuelo. Iban a folklorear a su casa y yo me quedaba hasta tarde con los viejos manyines. Miraba las guitarras, me llamaban mucho la atención, al igual que las voces. Yo era muy regalona de mi abuela, así que me dejaba estar y también me hacía contar chistes. Esa era mi trabajo (Risas).

