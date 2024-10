Rolando García Gómez: acordes, emociones y un sueño del pibe guitarrero hecho realidad

-¿Cómo nace el vínculo tan fuerte que tenés con la guitarra?

-Nunca supe por qué se me dio por tocar la guitarra. En mi casa mi papá no tocaba la guitarra, mi mamá tampoco. Ningún tío, ninguna tía. Un abuelo sí tocaba la guitarra, pero yo nunca lo conocí. Sí sé que a los 4 años empecé a tocar la guitarra, aunque nunca he tenido claro si yo soy una parte de la guitarra o la guitarra es una parte mía.

-¿Tenés ese primer recuerdo con una guitarra en la mano?

-Nosotros vivíamos en Concepción y ahí cerquita de casa había un almacén. Yo iba y me trepaba al mostrador para sacar las tablitas que tenían las cajitas del dulce de membrillo. Esa era el primer robo programado y el segundo era ir al cajón de la plata y sacar las banditas elásticas. Con esas banditas estiradas entre los clavos de las tablitas yo me hacía mi guitarrita. Después iba a casa, me subía al horno de barro que había en el fondo, donde mi padre y mi madre hacían el pan que comíamos, y lo usaba de escenario.

-¿Cuándo aparece algún profe o figura similar en tu relación con la guitarra?

- Yo le decía a mis padres que me gustaría tener una guitarra y en unos Reyes Magos, cuando yo tenía 4 años, me regalaron una y todavía la tengo. Con esa misma guitarra he grabado la mayoría de mis discos. En ese tiempo yo iba a comprar la leche, con el hervidor en la mano, al tambo que había a la vuelta de mi casa y ahí estaba don Arnoldo Flores, que era profesor de guitarra. El ‘Payito’ Flores le decían y hasta tiempo después se convirtió en uno de los guitarristas del programa ‘La pandilla del Tío Melchor’, que se escucha en Radio Colón. Yo tomé clases con él hasta que el profe un día, con mucha honestidad y mucha generosidad, les dijo a mis padres que él ya me había enseñado todo lo que estaba a su alcance y de que era hora de que yo buscara otra persona para seguir sumando conocimientos.

Mirá la entrevista completa de Rolando García Gómez en Media Hora Entre Preguntas