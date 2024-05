Juli Coria, la sanjuanina que triunfa en redes y ahora brilla en el streaming de OLGA

Este año, desde dicho canal de streaming, decidieron renovar la grilla y durante las tardes. Uno de esos programas, los lunes después de las 13, es “Cuando Eric conoció a Milton”. Hasta allí fue que la sanjuanina Juli Coria llegó como panelista invitada.

Captura de pantalla 2024-05-10 194930.png

El programa conducido es Homero Pettinato. Este mismo fue el que presentó a la sanjuanina. En su primera intervención, la actriz, destacó que se trataba de un honor compartir el programa con Gime Accardi. “Yo he sido muy fan de ella”. Accardi se sonrojó y agradeció el cumplido.

A los pocos minutos Pettinato preguntó “Vos sos sanjuanina. No?”. A lo que Coria respondió con un sí. El conductor refutó y dijo, “entonces nos tendría que estar viendo todo San Juan”. Y con humor, la sanjua contestó “es la hora de la siesta". Yo en cualquier momento me duermo”.

A lo largo del programa se la notó acoplada a la creadora de contenidos en redes con Tomás Kirzner, Gimena Accardi y Homero Pettinato. Tan así que el público comentaba en el chat “Juli fija”. Este término se usa de manera cómplice de los espectadores con los que hacen los programas de OLGA para que un personaje vuelva a aparecer en pantalla en otra ocasión o que ya forme parte del programa.

Embed - HOMERO la VUOLE NERA y entre PRIMOS ¿Es LEGAL? | Cuando Eric conoció a Milton | COMPLETO 6/5

Juli Coria comenzó a los 8 años con la idea de la actuación. La carismática creadora de contenidos, cosecha millones de seguidores en redes sociales gracias a sus ocurrencias y gran creatividad que posee. Lo hace desde Buenos Aires donde ya está viviendo hace siete años.

A los 17 años fue el momento bisagra en su vida. Fue en esa época que se estrenó la popular película de Disney "High School Musical”, de la cual se volvió muy fanática junto con una amiga, y como por obra del destino, semanas después llegó a sus pequeñas manos el folleto de una academia de comedia musical.

En aquel folleto decía “dónde nacen las estrellas”. Algo la hizo ilusionarse al leer ese, anteriormente, le comentó a Tiempo de San Juan que ya se veía en Hollywood. Es por esto que le pidió a su madre que la mandara a la academia y a inglés ya que estaba segura que ese era su destino.

image.png

Sus contenidos, que por lo general abordan distintos temas desde la comedia no son simples videos hechos al azar. Detrás de ellos han un gran trabajo de producción. La sanjuanina reconoce que serán en total unas 12 horas entre la producción, filmación y edición, pero que las va repartiendo en la semana. “Cuando guiono un video se me van ocurriendo otras cosas que las voy anotando. También me voy asesorando con quienes están a mi alrededor por las temáticas abordadas ya que soy bastante cuidada con el contenido porque busco no ofender a nadie”.

A finales del 2023 fue galardonada como la creadora del año en San Juan. Esto en la primera edición de Creators San Juan.