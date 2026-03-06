viernes 6 de marzo 2026

Japonés, fotobordado y escritura: los talleres que trae marzo en la Dirección de Bibliotecas Populares

Las inscripciones para estos tres talleres están abiertas. Conocé los detalles para disfrutar de estas actividades.

image

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, abrió las inscripciones para tres talleres que iniciarán este mes en sus instalaciones.

El primero comenzará el viernes 6 de marzo. Se trata del taller de escritura para adultos “Seminare”, dictado por la escritora Zulema Fonseca. Esta propuesta está destinada a quienes deseen compartir un espacio de lectura y producción escrita de 15.30 a 17:30. En esta oportunidad, los cupos son limitados y no se requiere experiencia previa. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 264-5885335.

Por otra parte, se suma el Taller de Fotobordado, una propuesta para aprender a bordar desde cero sobre fotografía, explorando la intervención textil como forma de expresión artística. La actividad estará a cargo de Macarena Pereyra (@bordando.mandarinas) e invita a intervenir fotografías vinculadas a la literatura y al arte en general, combinando imagen, hilo y relato.

Cabe destacar que no requieren conocimientos previos y el taller incluye todos los materiales. Así, el dictado será los días lunes 9, 16, 23 y 30 de marzo, con dos horarios a elección. Las inscripciones se realizan al 264-4712580.

Por último, el taller presencial “Aprendé japonés desde cero en 15 clases” es la propuesta de formación inicial que se desarrollará de marzo a junio, destinada a quienes deseen comenzar el aprendizaje del idioma en un proceso más extendido.

La actividad, a cargo de Belén Zagarra, comenzará el martes 10 de marzo y se extenderá hasta junio. Los cupos son limitados y las consultas se realizan al 2644813949.

