Japonés, fotobordado y escritura: los talleres que trae marzo en la Dirección de Bibliotecas Populares

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, abrió las inscripciones para tres talleres que iniciarán este mes en sus instalaciones.

El primero comenzará el viernes 6 de marzo. Se trata del taller de escritura para adultos “Seminare”, dictado por la escritora Zulema Fonseca. Esta propuesta está destinada a quienes deseen compartir un espacio de lectura y producción escrita de 15.30 a 17:30. En esta oportunidad, los cupos son limitados y no se requiere experiencia previa. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 264-5885335.

Por otra parte, se suma el Taller de Fotobordado, una propuesta para aprender a bordar desde cero sobre fotografía, explorando la intervención textil como forma de expresión artística. La actividad estará a cargo de Macarena Pereyra (@bordando.mandarinas) e invita a intervenir fotografías vinculadas a la literatura y al arte en general, combinando imagen, hilo y relato.

Cabe destacar que no requieren conocimientos previos y el taller incluye todos los materiales. Así, el dictado será los días lunes 9, 16, 23 y 30 de marzo, con dos horarios a elección. Las inscripciones se realizan al 264-4712580.

Por último, el taller presencial “Aprendé japonés desde cero en 15 clases” es la propuesta de formación inicial que se desarrollará de marzo a junio, destinada a quienes deseen comenzar el aprendizaje del idioma en un proceso más extendido.

La actividad, a cargo de Belén Zagarra, comenzará el martes 10 de marzo y se extenderá hasta junio. Los cupos son limitados y las consultas se realizan al 2644813949.