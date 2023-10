Incorporaron la hora extra en una escuela capitalina y 8 docentes dejaron sus cargos

Una de las madres que fue parte del reclamo y la reunión con los directivos, comentó en Canal 13 que el lunes cuando llegaron se enteraron de esta situación, dejando ver que no habían sido notificados al respecto. “Sigue el horario normal, solo cumplen horario extendido las docentes, que ingresan ahora a las 7:15. Hay chicos que no están con la docente de grado que por razones particulares no aceptó el horario extendido. Desde el lunes están con otras seños, a la espera de que se les dé una suplencia o equipo móvil para que puedan continuar con los conocimientos”, indicó la mujer.

El problema es que un total de 8 maestras no aceptaron continuar con sus labores por la hora extra, pasando a disponibilidad, lo que significa que el docente continuará cobrando su sueldo mas el incentivo y la conectividad, hasta que sea nombrado en un nuevo cargo, similar o mejor al que tenían en la escuela Bernardino Rivadavia.

“Nuestro pedido es que se implemente el año que viene. Lo que nos han ofrecido ahora es el equipo móvil, donde sabemos que, si hay necesidad en otra escuela, el equipo se lo llevan. La supervisora se comprometió a dejar una suplencia que dure hasta finalizar el año. De todas maneras, los chicos no tienen docente, están compartiendo docente con otro grado”, remarcó la madre de uno de los chicos que desde el lunes no tiene docente.

Una de las preocupaciones de los padres es que se trata de pequeños de nivel primario, que han generado un vínculo afectivo con las docentes, quienes no pudieron despedirse. Eso, sumado a no contar con una suplencia firme, hace que no tengan una estabilidad, teniendo en cuenta además que al compartir docente con otros cursos lleva a que los contenidos no se impartan como corresponde.

Al finalizar, la madre señaló: “Si hay que respetar un decreto se respeta, pero no a fin de año, cuando hay un vínculo afectivo, una continuidad pedagógica. Esto modifica eso y siempre el niño queda en el medio. Estamos con los padres a la espera de una solución y ver qué respuesta nos da la escuela”.