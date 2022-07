Horario de corrido: ¿por qué el rubro que se sumó en San Juan dio marcha atrás?

A principios de mayo desde el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan ( SEC ) comenzaron con charlas y negociaciones con distintos representantes de los rubros comerciales para implementar, al menos en el microcentro, el horario de corrido , una lucha que vienen sosteniendo desde hace años. Pese a haber logrado una adhesión, la respuesta del público no fue la esperada y hubo marcha atrás.

Precisamente, el 24 de mayo el SEC firmó un convenio con la Cámara de Ópticas y Afines para implementar el horario de corrido que se extendería hasta septiembre, pero no se pudo sostener en el tiempo. Daniel Gaillez, integrante de la Cámara, confirmó que desde hace una semana se tomó la decisión de volver al horario habitual. “Debimos dar marcha atrás, producto que la gente no respondía como esperábamos”, dijo el empresario en dialogo con Estación Claridad.

ópticas y SEC.jpeg Firma de convenio por el horario de corrido entre el SEC y la Cámara de Ópticas y Afines - Mayo 2022

Para Gaillez hubo un error de estrategia, ya que se debían sumar todos los sectores comerciales del microcentro, y no solo algunos. “O vamos todos juntos o sino esto no funciona, tiene que ser de esa manera. Uno pasaba a las 17 o 18 y las calles estaban llena de gente. Estábamos perdiendo, no podíamos con el mantenimiento de la empresa”, señaló.

Si bien actualmente hay algunos comercios que atienden en horario de corrido, son los menos, ya que la mayoría decidió no acoplarse a esta modalidad, pese a las insistencias y los argumentos que esgrime la titular del SEC, Mirna Morales, que desde hace tiempo viene pujando por el cambio de horario en la atención al público durante los meses más fríos del año.

“La idea es interesantísima, si nos ponemos de acuerdo esto funciona, pero no podemos ser la excepción. Nosotros dimos el puntapié inicial y no nos fue bien, por eso volvimos el horario cortado. Nos tenemos que poner todos de acuerdo y tirar todos juntos, solo así va a funcionar”, puntualizó el empresario de óptica, Daniel Gaillez.

Por su parte, Mirna Moral, secretaria general del gremio que nuclea a los mercantiles, comentó desde hace un tiempo a Tiempo de San Juan que, pese a las charlas y negociaciones, no se habían adherido nuevos rubros a la propuesta del horario de corrido. A pesar de eso, no desistirán en la implementación de la modalidad, que según afirman desde el gremio, reduce costos en transporte, permite realizar otras actividades fuera del horario laboral, permite más tiempo con las familias y mayor seguridad, ya que se evita el horario nocturno.