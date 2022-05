Horario de corrido: en San Juan lo implementarán algunos rubros

Debate sobre la mesa Horario de corrido en comercio: de no llegar a un acuerdo, el SEC buscará el cambio por ley

Es así que, entre la última semana de mayo y la primera de junio, los locales nucleados en la Cámara de Ópticas y Afines cambiará el horario de atención para pasarse al horario de corrido. Así lo confirmó Mirna Moral en comunicación con Estación Claridad. “Si bien no representan a todas las ópticas, si a la mayoría, y si ellos no comienzan en la última semana de mayo, la primera semana de junio comenzarían con el horario de corrido de 10 a 18 horas o de 9 a 17, aun no se define. El horario se extendería hasta el 30 de septiembre”, afirmó.