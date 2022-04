Puja por el horario de corrido en comercio: uno de los sectores apunta a una mesa multisectorial

Tras conocerse la intensión de Sindicato Empleados de Comercio de imponer el horario de corrido en el microcentro sanjuanino y alrededores por medio de una ley en el caso de no lograr un acuerdo entre las partes, desde la Cámara de Comercio de San Juan su presidente apuntó a la necesidad de conformar una mesa de dialogo donde estén representados todos los sectores que se verían afectados de alguna manera con esta medida.

Hermes Rodríguez, presidente de la cámara, comentó en dialogo con Estación Claridad que no es necesario llegar a la Legislatura Provincial, sino que por el contrario habría que ordenarse y definir para darle un punto final al debate en una mesa multisectorial, teniendo en cuenta que este tema no es nuevo, sino que viene desde el 2019. “El año pasado hicimos una encuesta entre los comerciantes, donde el 56% querían continuar con el horario de cortado. Fue para darle un corte a este tema”, dijo.

Según Rodríguez, la mesa debería estar integrada por empleadores, empleados, la gente del ECO, las municipalidades donde se encuentran los comercios que se verían afectados por el horario de corrido, representantes del transporte, de las entidades bancarias, de los centros comerciales cerrados e incluso de la Subsecretaría de Trabajo y del gobierno provincial, debido al horario de la administración pública. “En esta mesa habría que llegar a un acuerdo y que quien se sienta perjudicado, sea en el menor grado posible. Creo que el camino va a terminar siendo ese”, afirmó el presidente de la entidad que nuclea a los comerciantes.

Sobre la “idea” del SEC de empujar la iniciativa por ley, afirmó que tuvo una conversación con el diputado Cabello, quien le declaró que lo mejor era no inmiscuirse en cuestiones privadas, pero la postura del gremio es firme. Si no se avanza con un acuerdo entre las partes, se buscará que el horario de corrido de abril a octubre sea regido por ley, tal como sucedió años atrás en el acuerdo del horario de salida de los empleados durante el 24 y 31 de diciembre, donde al no lograr un acuerdo, se definió por ley.