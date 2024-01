Hidráulica busca ponerle fin a los "bañistas" y al robo de agua en canales de riego sanjuaninos

En dialogo con Tiempo de San Juan , Luis Kulichevsky, director general de Hidráulica, aseguró que todos los días reciben comunicaciones de parte de productores sobre distintos episodios que registran en los canales de riego. Si bien no son denuncias formales, entienden que la problemática no puede continuar, debido a que no solo afecta la actividad productiva, sino que, en un contexto de sequía, como la que atraviesa San Juan, que los canales no estén en óptimas condiciones provoca mayores pérdidas.

“El tema de los bañistas es una problemática de todos los años y la realidad es que nosotros queremos que haya más presencia policial en los puntos críticos que hemos identificado, donde la gente entorpece el normal uso de los regantes. Sucede que, al trabarles el agua, tarda en llegar a la finca, poniendo en riesgo la producción y los puestos de trabajo”, comentó Kulichevsky.

Y continuó: “Esta problemática viene desde hace tiempo. Creo que todos estamos de acuerdo que este tipo de situaciones no pueden pasar porque perjudican el sistema de riego de la provincia”.

Además, señaló que este tipo de prácticas supone un riesgo a la vida de las personas, ya que no son espacios habilitados para nadar. Incluso hay registro de sanjuaninos que lamentablemente han perdido la vida por estar en canales de riego y por distintos motivos, haber perdido el control de la situación.

El robo de agua también es un problema que inquieta a las autoridades de Hidráulica. “Son permanentes los casos. Nos llegan fotos de trabas para desviar el agua y de derrame interno. Lamentablemente cuando hay épocas de sequía la gente saca lo peor de sí y cada uno quiere salvarse, perjudicando al otro. Ahí es más difícil el control porque son tantos los casos que la Policía no puede estar en todos lados. Cuando uno hace la traba, es difícil que sea juzgado por Flagrancia, ya que se hace cuando nadie ve, y lamentablemente ocurre cada vez más seguido”, analizó el funcionario.

Al ser consultado sobre la cantidad de reclamos que reciben en el Departamento, Kulichevsky indicó que es difícil cuantificarlo, pero que no todos terminan siendo denuncias, debido a que no hay registro del autor del delito sobre todo porque se da en zonas donde no hay cámaras de seguridad. “Si denuncian, el tema es a quién se denuncia, y entre ir y perder el tiempo en hacer una denuncia que no llega a ningún lado, ya no la hacen”, analiza.

Ante estas prácticas que se repiten año tras año, el funcionario indicó que ya han mantenido reuniones con el Jefe de la Policía de San Juan y autoridades de la fuerza. En una primera instancia, desde Hidráulica se elaboró un documento con los puntos más críticos donde se encuentran los bañistas para que se refuerce la presencia policial, situación que estaría provocando los efectos esperados, ya que al ver los patrulleros se van de los lugares, o los efectivos los persuaden para que salgan de los canales.

“Lo hablamos con el Secretario de Agua, con el ministro y la gente de Producción. Si no tomamos decisiones concretaras con apoyo político para que las personas tengan sanciones ejemplificadoras, con actuación de la Justicia, esto no va a cambiar. Esperamos poder salvar este tipo de situación, pero no veo otra solución a que la sanción sea bien severa”, dijo el funcionario.

Y continuó: “Una sanción podría ser que esas personas queden presas, porque producen un perjuicio económico muy severo a todo el sector productivo. Creo que todos queremos que sistema funcione, más cuando estemos en una sequía histórica, cada vez el recurso hídrico es más escaso”.

Si bien no son problemas que se puedan resolver esta temporada, las esperanzas del titular de Hidráulica están puestas en que no sean los inconvenientes a abordar la próxima temporada.