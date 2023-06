"Hablemos de fertilidad", el espacio que encontró una sanjuanina para compartir su lucha

“Cuando comencé con todo esto no conocía a nadie que haya pasado por algo así y la verdad es que se me hizo super complicado. Cuando uno no tiene información, pueden decir que no es fácil, pero cuando lo vas transitando te das cuenta que es largo y difícil el camino. Pase un montón de etapas durante todo el proceso”, comenta Jésica Alcaide a Tiempo de San Juan.

En abril realizó su más reciente tratamiento de fertilidad, el sexto desde que inició con la búsqueda de concebir. En ese momento se topó con muchísima información y sensaciones que la saturaban. Fue en el perfil de Instagram “Hablemos de fertilidad” donde encontró un escape de cierta manera. Lo creó con el objetivo de compartir desde su mirada de paciente cada etapa e instancia de los tratamientos, pero se encontró del otro lado con un mundo de mujeres y parejas que pasan por lo mismo, donde la falta de información es un factor común.

Al respecto asegura: “Quería visibilizar la fertilidad porque hay gente que no habla de eso o no sabe. Creo que me hubiese costado menos si alguien me hubiera dicho va a pasar esto o lo otro. Hace tiempo atrás no se hablaba de congelar óvulos, hoy hay que saber que hay herramientas. A los 20 o 25 no quería ser madre, pero cuando lo deseé de más grande, no tenía las herramientas. Me encontré con que la edad fértil de la mujer es de los 18 a 25 años, y cuando lo supe ya no estaba en esa edad. Si hubiera tenido esa información antes, algo seguro hacía”.

Jésica señala que al compartir sus experiencias siente que al menos puede ayudar a alguien, pero nunca imaginó que se encontraría con una alta demanda. No solo la han contactado mujeres de la provincia, sino también de Buenos Aires o Córdoba. “Lo que pasa es que en las redes hay mucha información en cuanto a fertilidad, pero no he visto a nadie que lo hable desde el lado del paciente, y me parece que se sienten como más cómodas al encontrar alguien que las entiende porque ha pasado por lo mismo", reflexiona.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCr6s-VDunf-%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD View this post on Instagram A post shared by Jesi Alcaide (@hablemosdefertilidad2023)

Muchas de las consultas, además de preguntas por información, son sobre el estado anímico. Jésica reconoce que le preguntan cómo hace para estar fuerte o verse completa pese a que no ha tenido resultados positivos, pero asegura que haber transitado cada etapa y hablarlo la ayudan a salir adelante, además de no bajar los brazos. “Me preguntan cómo superaba los negativos, ya que me cuentan sus experiencias. Agradecen poder hablar con alguien que las entienda. Eso es muy bueno. Las chicas me consultaban sobre médicos, el tipo de tratamiento y todas esas cosas que creo está muy bueno”.

En su cuenta no solo comparte sus vivencias personales. Todas las semanas mantiene charlas en vivo con profesionales especializados en fertilidad de distintas provincias. Especialistas que ella misma consultó en algún momento, en algunos de los tratamientos que realizó. Si bien ella cuenta con suficiente información, no se considera una referente médica en el tema, pues solo lo habla desde el lugar de paciente, por lo que compartir con profesionales es más que importante, ya que ahí está la bajada de línea médica que muchas mujeres están buscando.

image.png

Jésica continúa en pareja, es quien la ha acompañado durante todo este tiempo en cada uno de los tratamientos. Su rol ha sido fundamental en el camino que transitaron juntos, un pilar que ayudó a que ella pudiera continuar. “Para él es difícil, él me ha llegado a plantear en algún momento que pare, y es quien me ha visto en todas mis etapas, he tenido etapas muy complicadas y en algún momento me lo llegó a plantear. Él me lo decía no porque no me quería acompañar, sino porque no sabía qué hacer. Desde el lado del hombre es más complicado”, analiza. Pese a ello, sigue a su lado, apoyando y bancando cada decisión, incluso el compartir sus experiencias en las redes.

image.png

“Hay algo que no se habla o que no se dice. Hay un montón de chicas que estamos en esta. Bebés nacen un montón, pero infertilidad también hay un montón. Hay parejas que ante la vergüenza tienden a no de hablar, y me parece super importante visibilizarlo”, finaliza Jésica.

El perfil de Instagram “Hablemos de Fertilidad” no solo representa la voz de una paciente que desde hace cuatro años busca quedar embarazada. Es un espacio de contención, de escucha, de ayuda y para compartir información y experiencias con mujeres y parejas que estén viviendo la misma situación, con la idea que sepan que no están solos ni son los únicos.