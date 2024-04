Gran apoyo de los sanjuaninos a la iniciativa de tener a los presos en la calle trabajando en obras

El 62,24% de los lectores indicaron estar a favor de la medida. Desglosado, el 32,31% indicó acompañar la iniciativa debido a que consideran que es favorable que brinden servicios a la comunidad; mientras que un porcentaje levemente menor, el 29,93%, señaló estar a favor ya que la propuesta les permite a los presos reinsertarse en la sociedad.

image.png

Del otro lado de la vereda se encuentran los sanjuaninos que no están a favor del plan local. El 37,77% de los lectores no acompañan la idea, una parte de ellos (17,92%) porque les genera temor el hecho que los presos estén en contacto con la comunidad mientras cumplen la pena; mientras que la otra parte (19,85%) considera que no es una forma correcta de reinsertar a los presos.

En qué consiste la propuesta de sacar los presos a la calle

Los reos que se encuentren con el beneficio de salidas transitorias estarán considerados para formar parte de este plan. Además, deben tener buena conducta y contar con la autorización del juez de Ejecución Penal.

image.png

También se tendrá en cuenta el tipo y grado de delito cometido. "Debe tenerse en cuenta toda su estadía en el Servicio Penitenciario y el oficio que aprendió. La prioridad del concepto es el concepto de la conducta y luego su oficio y toda la trayectoria que tuvo en el Servicio Penitenciario en cuanto a la inclusión laboral. Si lo hizo por la parte de educación y aprendió. Hizo la primaria, la secundaria, hizo alguna actividad artística, música, va a tener menos posibilidades que aquel que pasó por los talleres y aprendió el oficio de todo lo que es el trabajo de construcción", afirmó Delgado en declaraciones radiales.