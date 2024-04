Sacarán a la calle presos de San Juan para trabajar en obras públicas

Esta modalidad registra antecedentes en San Juan, según dijo el director del Servicio Penitenciario, con la construcción del monumento en homenaje a las víctimas del terremoto de 1944, llamado "llama votiva", ubicado en Casa de Gobierno, es la esquina de Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. También, dijo, se aplicó una modalidad similar cuando se instaló la reja del perímetro de este mismo predio.

Cómo se instrumentará la salida de presos sanjuaninos

El primer punto fundamental es la clasificación del interno que va a trabajar en esa obra, explicó el funcionario. Las personas que van a trabajar son aquellas que reúnen los requisitos de la conducta y el concepto ejemplar. Luego, la autorización del juez de Ejecución Penal.

"Hay todo un proceso de valoración para definir qué tipo de internos o qué tipo de personas privadas de libertad pueden estar trabajando en este tipo de obra, dado que es un régimen, podemos decir que es un régimen casi abierto", describió Delgado.

Los presos tienen con libertad asistida o salidas transitorias, disponibles para que puedan formar parte de este plantel -no se hará diferencia por el tipo de delito cometido para incluirlos-, son entre 100 y 150 pero no todos trabajarán. No se hará diferencia por el tipo de delito cometido.

"También debe tenerse en cuenta toda su estadía en el Servicio Penitenciario y el oficio que aprendió. La prioridad del concepto es el concepto de la conducta y luego su oficio y toda la trayectoria que tuvo en el Servicio Penitenciario en cuanto a la inclusión laboral. Si lo hizo por la parte de educación y aprendió. Hizo la primaria, la secundaria, hizo alguna actividad artística, música, va a tener menos posibilidades que aquel que pasó por los talleres y aprendió el oficio de todo lo que es el trabajo de construcción", afirmó.

Aclaró que "el trabajo de los internos es opcional, es decir, voluntario. O sea, no podemos, no estamos en la época de que uno, como en las películas, que con un látigo los hacía trabajar. Eso ya no existe".

¿Los internos cobrarán por este trabajo? "En principio eso todavía está en estudio, porque el interno hoy cobra una suma mínima, que se llama el concepto tradicional de peculio, que es muy mínimo. Pero lo que sirve el interno es para prepararse para la vida libre, más que lo que va a cobrar por esta obra".

"Hay un dispositivo en el Servicio Penitenciario, que es la parte final del tratamiento, que se llama la parte de pre-libertad, que es el dispositivo que va a actuar en forma directa, conjuntamente con los jueces de ejecución penal. Un concepto importante es que toda persona que empieza a cumplir una pena, la sociedad debe tener presente que va a volver a la sociedad. Entonces, la obligación del Servicio Penitenciario es tratar de hacer todo lo posible para hacer entender que existe otro objetivo aparte de estar siempre en conflicto con la ley. Esa es nuestra misión y el trabajo y la educación son los primeros caminos".

Delgado destacó que para lograr la libertad asistida y las salidas transitorias, el interno debe tener una conducta intachable, demostrada en el tiempo. "Porque antes de llegar a una asistida o a un beneficio de salir a trabajar todos los días y venir a pernoctar únicamente al servicio penitenciario es un proceso que estuvo anteriormente con beneficios cortos, de fin de semana, de 24 horas, 48, y de acuerdo al cumplimiento en ese proceso que va pasando al próximo, ya con más días fuera del servicio, hasta llegar a la asistida", dijo.

La obra que se prevé ejecutar por los internos

Delgado dijo que encuentran "imperiosa" la necesidad de hacer mejoras en calle Benavídez, entre Martín Fierro y el frente del Servicio Penitenciario, que a raíz de tratativas con la Municipalidad de Rivadavia la intención es llegar también hasta el Hogar de Ancianos.

¿En qué consiste esta obra? En hacer la senda peatonal, tanto de la parte de Rivadavia como de la parte de Chimbas, y las paradas de colectivo, "porque tenemos un problema hoy con la visita de los internos, que es de todos los días, porque el penal tiene cuatro unidades en un solo lugar, y entonces cada sector tiene un día de visita a la semana, por lo que tenemos visitas casi todos los días, de lunes a lunes. Entonces, a fin un poco de evitar un accidente por el cruce de calle en Benavidez. por la búsqueda de sombra o el resguardo cuando hace frío o cuando llueve, entonces queremos encarar el hacer unas paradas de colectivos como corresponde. El municipio de Rivadavia está dispuesto y eso ya está acordado, y ahora tenemos que acordar con el municipio de Chimbas, y sería una obra donde participa el servicio penitenciario, el municipio de Rivadavia y el municipio de Chimbas", explicó .

¿Cómo los custodiarán?

El operativo, la seguridad se hará "de acuerdo a la cantidad de internos y el perfil de cada interno, que eso lo manejamos nosotros y de acuerdo a eso definimos la seguridad. En eso quiero dar la tranquilidad, la tranquilidad a la sociedad, de que las personas que estén trabajando y estén en ese periodo, realmente se va a reducir al mínimo la posibilidad de algún evento no querido", aseguró Delgado. La seguridad va a estar a cargo completamente de personal del servicio penitenciario provincial, afirmó .

¿Y ya hay alguna fecha estimativa para poner en marcha este plan? "Nos falta la etapa del municipio de Chimbas, así que esta semana creo que ya cerramos un poco las expectativas y una vez que acordemos, firmaría el convenio con Chimbas y Rivadavia al mismo tiempo. Y la obra la comencemos al mismo tiempo, en ambos departamentos. Ese es el objetivo fundamental", informó.

El horario estimado de labores mínimo es de 8 a 12 y para la salida del recluso siempre se va a acompañar con la autorización judicial que estipula el tiempo fuera de la celda.

Delgado dijo que en caso de ser exitosa esta experiencia, la quieren hacer extensivo a otros municipios. "Exactamente, es un poco el objetivo. Vamos a ir de a poco, vamos a ir viendo cómo funciona. La justicia también nos está mirando porque eso es lo que van a utilizar. La responsabilidad es nuestra, pero también la compartimos con los jueces de ejecución, pero la responsabilidad en sí directa es nuestra y a medida que avancemos, lo vamos a ir haciendo extensivo a todos los municipios donde hay una obra que los internos del servicio penitenciario puedan colaborar".