Futbolero y amiguero, el lado B del sanjuanino que ocupa un lugar clave en la Justicia de Buenos Aires

Si bien la seriedad fue su eje mientras se refería a la temática del libro que presenta este viernes a las 19hs en el Foro de Abogados, la emoción le ganó la pulseada cuando recordó sus primeros años de vida, antes de marcharse. Contó que en 1978 se fue a vivir a Buenos Aires a estudiar y aquí quedó una parte importante de su vida.

2cc54f55-d4bb-4912-9a87-15ea5ce0996b.jfif

"Dejé en San Juan lo mejor que tenía", confesó visiblemente conmovido. Tras recuperar la compostura apenas unos segundos, relató que fue su padre Julio Florencio (abogado del Banco San Juan durante 20 años) y su novia -que luego fue su esposa- quienes quedaron en la provincia, lo mismo que el Club Los Andes, institución deportiva en la que jugó en Primera División.

Y es que el jefe de los fiscales en Buenos Aires, conocido por su carrera en el Poder Judicial porteño y por su alto perfil en los medios de comunicación nacionales, también fue un destacado futbolista y compartió cancha y vestuario con varios personajes del deporte local. Aseguró que hay quienes pueden dar fe de su incursión en la elite del fútbol sanjuanino, al igual que de su talento y su velocidad para atacar, según comentó entre risas.

Uno de los nombres que mencionó fue el de Roberto 'Roquiño' Mallea, el fiscal de ANIVI y ex futbolista, con quien fue contemporáneo. "Nos enfrentábamos en las inferiores cuando él jugaba en Alianza. "Él no lo va a reconocer, pero le ganábamos siempre", bromeó. También dijo haber compartido camiseta con Carlos Alday, el Chirola Marafini y Juan Pagés. "Los quiero enormemente aunque no los vi nunca más", manifestó.

0bad28b1-d563-4100-b65c-72b8488d0f51.jfif

El hombre que hizo una vida en otro terruño, que se casó y tuvo tres hijas, antes fue un jugador que llevaba el diez en la espalda y que aprovechaba cada fin de semana para divertirse adentro de una cancha. Eso era cuando tenía 14 y 15 años y estudiaba en el Liceo Militar en Mendoza. A pesar de que no entrenaba porque en la semana estaba lejos, el domingo ese pibe de inferiores era titular en la escuadra que desapareció y se fusionó con Independiente para convertirse en el Club Atlético Trinidad.

"Era un avión gracias al ejercicio físico del ejército", expresó quien con 16 años debutó en Primera para jugar un Torneo Regional y, ante la consulta de que si era igual de habilidoso que un tal Juan Román, respondió el hincha de Boca a modo de broma que "mucho más". "Probablemente, a excepción de mis hijas y mis nietos, es lo mejor que hice en mi vida. Jugaba muy bien", selló sin miedo al error.

El abogado de larga trayectoria todavía reniega por aquel punto que dejó afuera a Los Andes del cuadrangular del Torneo Nacional de 1977. Él era uno de los pocos valores que tenía el club sanjuanino, que se había reforzado con futbolistas mendocinos para afrontar el desafío.

Quien cursó su último año en el Colegio Nacional de la provincia continuó hurgando en el cofre de los recuerdos y sobre su paso por la tradicional escuela reconoció que fue una experiencia maravillosa, desde lo humano. "Hice grandes amigos a pesar de haber ido un sólo año y los recuerdo con mucho afecto", sostuvo.

El letrado que, a modo de gracia, sostiene que a San Juan viene sólo por desgracias, es decir, por un velorio o un casamiento, sobrino segundo de José Amadeo Conte Grand, el destacado político sanjuanino de trascendencia nacional que supo ser embajador de Argentina en Brasil y Bolivia, dejó en claro que nunca se fue del todo.

"No mudé el alma de San Juan, mi alma está acá. Si me preguntan de dónde soy, digo que soy de Trinidad. Ahí está mi alma", confesó el mismo que destacó que, pese al paso del tiempo, sus pasiones siempre fueron las mismas: "La familia, ahí dentro los amigos; el trabajo y el fútbol".

Sobre 'Reflexiones en el Nuevo Mundo'

Julio Conte Grand hizo referencia a la obra como una suerte de interpretación de las normas jurídicas y su impacto en la sociedad, con la intención de transmitir las cuestiones jurídicas de una manera más accesible. "En enero de 2021, Juan Carlos Bataller padre, con el que me conozco hace 40 años, me propuso escribir las columnas y así lo hice", señaló quien recopiló lo mejor cuando promediaba el 2022 y le dio la forma literaria.

De lectura digital gratuita, a través de IJ Editores, el libro, según explicó su creador, analiza el derecho mediante conceptos que atraviesan a la sociedad actual y su relación con los avances tecnológicos. "Son cuatro capítulos y hay uno que a mí me resulta interesante, en el que examino sin demasiado rigor jurídico fallos del tribunal judicial de la Unión Europea", detalló y añadió: "Hay una reflexión de fondo más global del nuevo mundo, hemos transitado a un mundo de mayor integración tecnológica y de menor comunicación".

Para acceder al libro