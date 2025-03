Fin de la moratoria previsional y las opciones vigentes para jubilarse, de la mano de un abogado sanjuanino

Pese a los reclamos y movilizaciones, el fin de la moratoria previsional es una realidad en el país. La fecha límite es el próximo domingo 23 de marzo y todo parece indicar que el Gobierno de Javier Milei no dará el brazo a torcer en el tema. En el medio se estima que, sin la posibilidad de poder comprar aportes, más de 243.000 argentinos no podrán acceder a la jubilación, entre los que hay sanjuaninos también. Para entender un poco más el alcance de esta decisión y cómo impactará en el ámbito previsional, el abogado José Salinas explicó las alternativas que continuarán vigentes.

“Lo que no se prorroga es la vigencia de la unidad del plan de pago de la deuda previsional. Se trata de uno de los capítulos de la Ley 27.705. Esto quiere decir que las personas que cumplen la edad para jubilarse, mujeres de 60 años y hombres de 65 años no podrán gozar de este plan de pago que permite regularizar deuda, es decir, comprar aportes, desde que cumplen 18 años hasta diciembre del 2008. Eso no se podrá utilizar, y menos personas van a poder jubilarse”, señaló el profesional.