Federico Hueso y el dibujo como su gran compañero de vida

-¿Cómo nace tu vínculo con la ilustración?

-Entender lo que era la ilustración fue un proceso muy largo en mi vida. Yo tuve la suerte de tener unos padres que me incentivaron la lectura por los libros ilustrados. Antigua Roma, Antiguo Egipto, etc y todos tenían unos dibujos espectaculares que medio como que te explicaban y a mí siempre me quedaba como la pica de cómo continuar la historia dibujándola. En un momento, entre los 15 y los 16 años, leo un libro que fue muy importante para mí que se llama ‘La colina de Watership’ y me dieron muchas ganas de dibujar lo que leía, las descripciones que me encontraba. Ahí empezó realmente el romance que dura hasta ahora.

-¿Cómo definirías tu forma de ilustrar?

-Yo creo que el ilustrador es un dibujante muy mercenario porque siempre tiene que estar adaptando su estilo a una modalidad expresiva o a lo que le va pidiendo el texto. A mí me ha tocado estar en esa relación de un texto escrito y un dibujo que lo acompañe, pero la ilustración tiene miles de facetas. Puede estar en una botella de vino, en un diseño teatral, es una escenografía y miles de cosas más. El dibujo es pensamiento y el pensamiento puesto al servicio de graficar una idea es ilustración.

-Dónde te sentís más cómodo en tu vínculo con la ilustración, ¿dibujando vos o desde la docencia que también hacés?

-Creo que con los dos. En los dos roles me siento muy identificado y muy bien. Estoy muy orgulloso de mis dos laburos. Tanto el dibujo como la docencia han tenido un Federico bastante honesto por lo menos para conmigo mismo.

-Y qué bueno que los dos han podido ir de la mano, que no son mundos antagónicos, ¿no?

-Sí, tengo esa inmensa fortuna. No es un camino muy fácil. No es un camino en el que uno diga ‘esta vez el Lamborghini va a salir de tantos dibujos’, pero sí he tenido la fortuna de poder relacionar el tema del dibujo, de la creación artística, con la posibilidad de poder vivir de eso. Y me agrada ver también que con el tiempo han surgido otros ilustradores sanjuaninos que también pueden vivir de eso.

