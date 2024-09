José Díaz Ramos: la felicidad de vivir del y para el arte

-Sí, mi formación es específicamente de arte, toda mi formación y mi trabajo es en base al arte. Y gracias al universo vivo del arte. Es lo único que sé hacer (Risas).

-¿Cuándo nace tu vínculo con el arte?

-Desde chico, antes de que me llevasen a una academia de danza, yo me juntaba con mis vecinos y vecinas que vivían frente a mi casa y hacíamos coreografías. Ahí yo ya los ‘coucheaba’, bailamos en los cumpleaños y ganábamos una moneda.

-¿Pero iban bailando por el barrio?

-No, en el cumpleañito que nos invitaban, íbamos, bailábamos y poníamos la gorra, que no era tal, y nos daban una moneda por bailar.

-Es decir, cobraban y aparte le comían la torta al cumpleañero.

-Claro, nosotros también éramos invitados. Cuando sos niño no te da vergüenza y por eso lo hacíamos. Después de grande me di cuenta que eso se llamaba composición coreográfica y danza jazz (Risas). Después llegaron unos vecinos nuevos y nos hicimos amigos y por la tarde yo veía que a las seis se iban y no volvían hasta la noche. Y un día les pregunté qué hacían y me contaron que iban a folklore. Entonces para no quedarme solo en el barrio y no aburrirme empecé a ir con ellos a folklore.

-¿De qué barrio sos vos?

-Del Barrio Cabot.

-¿Y la academia dónde quedaba?

-En el centro, a la altura de Pedro Echagüe o Maipú, creo recordar. Pero ya después no tuve quien me llevase y me cambié a una academia cerca de mi casa. Ahí estuve hasta que el profe dejó de ir y me volví a cambiar a una academia en el Barrio Independencia. Ahí ya me quedé bastante tiempo hasta que al llegar a la secundaria decidí entrar al Polivalente de Arte. Ahí estaba por inscribirme en la carrera de Bellas Artes y cuando me dan la inscripción me decidí finalmente por Folklore.

