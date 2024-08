Julia De Nardi: una apasionada en la 'danza' de la vida

-¿Danza y Julia de Nardi es un mismo ser?

-Sí, un solo corazón. No es sólo el tiempo que ocupa mi profesión en el día a día, sino también con mi forma de pensar el mundo. Pienso en la creación y el cuerpo y no están separados.

-Es un vínculo que te ha acompañado durante la mayor parte de tu vida, ¿No?

-Sí, empecé con 5 años en el estudio de Violente Pérez Lobos. Ahí me llevaba mi mamá todos los días y puedo decir que fue una carrera larga, difícil y hermosa. Primero estuve en la danza contemporánea, después en Studio Uno más en ballet, en la formación un poco más técnica y después ya en Isadora Duncan, que fue donde terminé mi carrera. Ya después me abrí al mundo independiente.

-¿Cuando una abraza la danza lo hace por igual hacia todas las vertientes o hay alguna especial en tu caso?

-Es como empezar a pensar el cuerpo como un creador, como un transmisor de algo que no termina de tener una definición exacta. Sí hay como un código de movimiento, que me atraviesa un poco más, que tiene que ver con la técnica de la danza contemporánea. Con el uso del suelo, con el uso de algunos elementos de entrenamiento, de improvisación. Si hay algo de eso códigos del lenguaje que me interesan más. El ballet siempre me mueve y me conmueve. Como entrenamiento es un gran amigo y amiga el ballet. Pero la danza es infinita. Si me invitás a bailar tango voy a ir, al igual que si fuese salsa, folklore o alguna otra. A mí me gusta bailar.

-Algún artista plástico que ha pasado por aquí me ha dicho que va por la calle y ve arte, ¿vos cuando vas por la calle ves danza?

-Sí, me gusta mucho ver como situaciones escénicas. Momentos en los que digo esto podría ser como una obra de danza. De repente, hay mucho hoy en los colectivos en los que las personas van con los auriculares escuchando música o viendo un video en ese código íntimo y yo me quedo mirando como diciendo ‘sí, esto lo hago’.

