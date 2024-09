Fabricio Montilla y la música, un solo corazón (con mil disfrutes)

image.png

-Arrancamos en el tema que disparó este entrevista. El 27 de septiembre tenés una presentación interesante, ¿no?

-Así es. El 27 de septiembre, en el Teatro del Bicentenario, vamos a presentar ‘Encendido’, que es mi sexto álbum. Tiene un formato de trío. Yo venía tocando Folk, Rock, había una mezcla por ahí, y esto tiene un palo más pop, más electrónico, y que tiene también cuestiones urbanas. Son mis canciones con otros vestuarios. Tenía ganas de experimentar que fuese más portátil el formato. Hacer música electrónica me permite girar y tocar como ‘sound system’, con el micrófono en las pistas o tocar algunos instrumentos. Tiene muchas posibilidades. Y en este caso. Y en este caso voy a ir acompañada por Eugenia Renata en la voz y en la guitarra, que es una vieja aliada mía. Y también estará Coco Ríos, que es el pianista, tecladista, que es el tecladista que toca con todo el mundo en San Juan. También va a estar Julia De Nardi haciendo performance. El ‘Jáchal’ Torres se va a encargar de la iluminación y el Bola Vilanova estará con el sonido. Hay todo un equipo trabajando con la producción de ‘Humor y paz’.

-Ahora sí vamos al pasado. ¿Qué recuerdo se te viene de esa época en la que instauraste el ‘Delivery de canciones’, en donde vos ibas con tu bici y tu guitarra a cantar a la casa de quien te lo pedía?

-Lo primero que me acuerdo es la energía que tenía. Me subía a la bici y tenía que pedalear no sé cuántos kilómetros con la guitarra para a cada destino y compartir mi música. Me acuerdo que fue una experiencia alucinante. Es un tipo de experiencia que a mí me conmueve mucho por lo que representa entrar a la casa de alguien, conocer una persona nueva. Es un riesgo que a mí me interesa, me gusta la calle. Cuando vivía en Buenos Aires era músico callejero y esto tenía un planteo distinto que era pasar de la calle a la casa de la gente. Fue un delirio total que por suerte me salió bien.

-¿Tenés una idea de cuántos deliverys hiciste?

-Haciendo una cuenta estimativa, tengo que decir que fueron tres años y más o menos un promedio de 100 deliverys por año. Yo cada dos o tres días estaba tocando en la casa de alguien.

-¿Y alguna vez repetiste?

-Sí, en alguna feria que me lo pidió más de una vez. Pero en general yo me debía a una lista que se iba generando espontáneamente. El día que yo abrí el delivery recibí 80 pedidos.

