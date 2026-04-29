El Teatro del Bicentenario celebra el Día Internacional de la Danza con un video repleto de talento sanjuanino

El Teatro del Bicentenario es uno de los grandes promotores de la danza y otras artes en San Juan y este 29 de abril celebra el Día Internacional de la Danza con la publicación de un video en sus redes que deja a la vista de todos el talento sanjuanino.

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Junto a las distinguidas imágenes, el TB expresa su máxima admiración para cada uno de los componentes de su familia danzarina: "Nuestros bailarines del Programa de Danza están presentes hoy celebrando el Día de la Danza con una creación construida con fragmentos del material coreográfico de Ariel Carames. Un reconocimiento a cada uno de los que con tanto amor dedicación pasión y respeto transforman el movimiento en lenguaje".

"Destacamos el trabajo de la directora responsable del área danza, Victoria Balanza, junto con un gran equipo de maestras: Julia De Nardi, Cecilia Ramos y Emilia Pugliese. ¡Feliz Día Internacional de la Danza!", se completa el escrito de un Teatro del Bicentenario que además ha preparado una actividad especial para la ocasión: " Danza en el Hall – 1° Encuentro”. Se trata de una propuesta que invita a coreógrafos, bailarines y compañías a intervenir el Hall Principal con obras ya estrenadas, en un formato innovador y de acceso libre y gratuito para el público.

Embed - DÍA DE LA DANZA | 2026 | TEATRO DEL BICENTENARIO

La iniciativa, que se lanza en conmemoración del Día Internacional de la Danza, propone transformar un espacio no convencional en un punto de encuentro directo entre artistas y comunidad. A través de esta convocatoria, el Teatro busca potenciar el trabajo coreográfico, fomentar la visibilidad del sector y generar nuevas formas de habitar su arquitectura desde el movimiento.

“Danza en el Hall” se presenta como una plataforma profesional destinada a fortalecer el ecosistema cultural regional, promoviendo instancias de producción colaborativa y acercando nuevas estéticas al público en su vida cotidiana. La propuesta apunta a democratizar el acceso al arte, permitiendo una experiencia cercana, espontánea y directa.

La convocatoria estará abierta desde el 29 de abril hasta el 1 de junio de 2026, a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del Teatro "Formá Parte". Los proyectos seleccionados serán notificados el 6 de junio.

El ciclo de presentaciones se desarrollará los días sábados de 17:00 a 20:00 h, con funciones programadas a partir de junio y fechas de reserva previstas.

FUENTE: Teatro del Bicentenario