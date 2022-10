Por la ola de siniestros viales, evalúan poner radares de velocidad en la Ruta 40

"Creo que (la colocación de los radares) es una medida más de prevención y lo estamos evaluando, eso corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia que son los que analizan o ponen ese tipo de controles de velocidad. No obstante desde la Policía vamos a poner también esfuerzos para colaborar en ese tipo de control que no debemos escatimar medidas para seguir previniendo que acontezcan estas tragedias", afirmó el secretario de Seguridad este viernes en diálogo con Radio Sarmiento. Sentenció sobre estos aparatos que "todo sirve y hay que hacer todos los esfuerzos".

El funcionario uñaquista dio cuenta de las acciones que se están ejecutando tras los reclamos de los vecinos de Pocito, que ante los numerosos episodios, algunos con consecuencias fatales, pidieron medidas urgentes. Munisaga dijo que está avanzado el proceso para poner semáforos, además de que se mantiene la custodia policial en el sitio. También dio por hecho la habilitación de dependencias policiales especiales para alojar conductores que sean arrestados por episodios viales, de manera que cumplan una pena efectiva.

Munisaga recordó que a los vecinos se les prometieron acciones en el plazo de un mes del choque que provocó tres muertes en ese cruce fatal, y que se cumple la semana que viene. "Va a comenzar la instalación del semáforo allí. Se va a poner un semáforo lo no es común en una ruta nacional. Hasta esa obra que comienza la semana entrante, tuvimos que lamentar ayer otro hecho".

Agregó que "el lugar está señalizado, tiene iluminación, derivadores y control policial pero parece no ser suficiente porque no se ha podido evitar la tragedia", sobre el cruce de Ruta 40 y Calle 11.

Otra de las medidas dispuestas es adecuar la dependencia policial que está ubicada en Avenida España pasando Calle 5. "Estamos terminando la obra para que se cumpla allí la pena de arresto para infractores de normas y de reglas de circulación vehicular. Que cuando se los ponga en arresto, tengan la vergüenza de ir a cumplirlo, de avisarle a sus parientes y amigos que ese fin de semana va a cumplir el arresto dispuesto por la Justicia de Faltas en un lugar preparado para eso", aseguró.

Anunció que este lugar estaría habilitado "en los próximos días porque se están adecuando las instalaciones porque no son delincuentes o detenidos por comisión de delitos comunes. Debe tener ciertas comodidades". Recordó que allí podrán alojarse arrestados por circular en estado de ebriedad, por ejemplo, que dicte el juez además de otras sanciones como multas.