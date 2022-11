Estreno mundial de lujo en el Teatro Bicentenario: "Anima Animal"

No se lo pierde nadie

“Anima Animal” es una obra excepcional, nacida de una indagación coreográfica sobre “Caaporá”, un ballet argentino escrito a principios del siglo XX e inspirada en la leyenda guaraní del mítico Pájaro Urutaú. A través de ésta, se presentó al célebre bailarín Vaslav Nijinsky (1889 -1950) en su última visita a Uruguay, antes de que abandonara definitivamente los escenarios.

Con esta puesta, Cornejo y Tuliano exploran los límites y es una evocación a Nijinsky, un referente de la danza mundial, con quien el bailarín argentino tiene una conexión especial ya que bailó varios roles creados para el artista europeo, entre ellos el icónico "El Espectro de la Rosa". Por eso, "Anima Animal" significó el puntapié inicial para retomar el hilo conductor y pensar en qué hubiera hecho Nijinsky con una leyenda guaraní narrada en el lenguaje del ballet.

El Teatro del Bicentenario resalta la inclusión como cierre de su Temporada 2022, porque representa la vuelta a los escenarios nacionales de uno de los bailarines argentinos más aclamados y reconocidos mundialmente de los últimos años. “El bailarín con la técnica mejor lograda de Estados Unidos”, ha dicho de Herman Cornejo la crítica en Estados Unidos. Este año fue distinguido por el Carnegie Corporation of New York que lo incluyó dentro de su lista anual ‘Grandes inmigrantes, grandes americanos’(Great Inmigrants, Great Americans) como uno de los 34 ciudadanos naturalizados cuyas contribuciones y acciones han enriquecido y fortalecido la sociedad y democracia estadounidenses. En 2005, además fue nombrado “Mensajero de la paz” por la UNESCO, y el New York Times lo reconoció como bailarín del año”.

Entradas en venta

Los tickets para las tres funciones están a la venta y se pueden adquirir en $800, $1500, $2500, $2800 y $3000. Cabe destacar que están disponibles conTicket Joven para menores de 24 años (entrada al 50% de su valor).

El horario de atención de la Boletería del TB es de lunes a viernes, de 9:30 a 14 hs, de 16 a 20 hs, y los sábados de 10 a 13:30. Además se pueden conseguir en forma on line a través de tuentrada.com o en este enlace.

Fuente: Si San Juan