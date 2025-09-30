Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Angaco: conocelas

El próximo miércoles 1 de octubre, Angaco vivirá una noche especial con la Coronación y Proclamación de la Reina del Adulto Mayor 2025, un evento que tendrá lugar en el Salón Gallardo, desde las 19 horas. Allí se llevará adelante la elección de la reina y virreina, en una velada que busca reconocer la trayectoria, vitalidad y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.
Organizado por el Municipio de Angaco, bajo la gestión del intendente José Castro, el certamen contará con la participación de diez candidatas, cada una con historias y cualidades que reflejan el espíritu de entrega, alegría y dedicación de las mujeres angaqueras.
Las candidatas al trono
-
María Naveda: se define como una mujer sencilla y entusiasta. Le apasiona coser y mantener la casa ordenada, actividades en las que despliega su creatividad.
angaco 2
-
Marina Vargas: transmite paz y buena energía. Disfruta de escuchar música y de mantener todo limpio, actividades que la conectan con la serenidad.
-
Celia Dávila: activa y alegre, disfruta de la gimnasia, el ciclismo, el tejo, el baile y la música, que forman parte de su vida cotidiana.
- Remedios Maldonado: alegre y versátil, se anima a todo con entusiasmo. Su espíritu activo refleja fuerza y vitalidad.
Una celebración de la experiencia y la alegría
La elección de la Reina del Adulto Mayor no solo representa un homenaje a la belleza y simpatía, sino también a la sabiduría, los valores y la energía que estas mujeres transmiten en su día a día. Cada candidata refleja, a través de sus pasatiempos y cualidades, la importancia de mantenerse activa, compartir con los demás y dejar huella en la comunidad.
El evento promete ser una fiesta de integración, música y emoción, donde Angaco celebrará a sus adultas mayores con el reconocimiento que merecen.