martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diosas

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Angaco: conocelas

El próximo 1 de octubre, en el Salón Gallardo, diez mujeres angaqueras participarán de la elección que busca destacar la vitalidad, la trayectoria y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reinas Adulto Mayor Angaco

El próximo miércoles 1 de octubre, Angaco vivirá una noche especial con la Coronación y Proclamación de la Reina del Adulto Mayor 2025, un evento que tendrá lugar en el Salón Gallardo, desde las 19 horas. Allí se llevará adelante la elección de la reina y virreina, en una velada que busca reconocer la trayectoria, vitalidad y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.

Lee además
La Tolva queda a un costado de calle El Bosque. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la mole de hierro transformada en una gran atracción de Angaco
una familia de angaco termino herida al chocar con un arbol
UFI

Una familia de Angaco terminó herida al chocar con un árbol

Organizado por el Municipio de Angaco, bajo la gestión del intendente José Castro, el certamen contará con la participación de diez candidatas, cada una con historias y cualidades que reflejan el espíritu de entrega, alegría y dedicación de las mujeres angaqueras.

Las candidatas al trono

  • María Naveda: se define como una mujer sencilla y entusiasta. Le apasiona coser y mantener la casa ordenada, actividades en las que despliega su creatividad.

    angaco 2

  • Marina Vargas: transmite paz y buena energía. Disfruta de escuchar música y de mantener todo limpio, actividades que la conectan con la serenidad.

angaco 3

  • María Ochoa: es una mujer dedicada que ama cuidar plantas, organizar su hogar y participar del club de adultos mayores, donde encuentra alegría y unión con la comunidad.

angaco 4

  • Celia Dávila: activa y alegre, disfruta de la gimnasia, el ciclismo, el tejo, el baile y la música, que forman parte de su vida cotidiana.

angaco 5

  • Rosamira Castro: amante del arte, se destaca por su talento en la pintura y las artesanías, con las que expresa dedicación y amor por lo hecho a mano.

angaco 6
  • Remedios Maldonado: alegre y versátil, se anima a todo con entusiasmo. Su espíritu activo refleja fuerza y vitalidad.
angaco 7

  • Rosa Fernández: llena de energía, encuentra en el tejo y la gimnasia una manera de mantenerse en movimiento y con buen ánimo.

angaco 8

  • Silvia Lezcano: disfruta de la simpleza de la vida. Le gusta escuchar música y realizar tareas cotidianas que le transmiten tranquilidad.

angaco 9

  • Marta Díaz: creativa y apasionada por las manualidades, encuentra en ellas un espacio para desplegar ingenio y dedicación.

angaco 10

Una celebración de la experiencia y la alegría

La elección de la Reina del Adulto Mayor no solo representa un homenaje a la belleza y simpatía, sino también a la sabiduría, los valores y la energía que estas mujeres transmiten en su día a día. Cada candidata refleja, a través de sus pasatiempos y cualidades, la importancia de mantenerse activa, compartir con los demás y dejar huella en la comunidad.

El evento promete ser una fiesta de integración, música y emoción, donde Angaco celebrará a sus adultas mayores con el reconocimiento que merecen.

Temas
Seguí leyendo

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

Video: un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son "dos cuadras de polvo" y el nombre que le llamó la atención

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Radiotelescopio CART: el antecedente que la UNSJ tiene por demoras de la Aduana y la realidad actual del proyecto

Una cantante sanjuanina de 16 años aseguró que tuvo que dejar la escuela por bullying y sus compañeros apuntaron a la madre

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades

El particular sacrificio de 70 sanjuaninos para ayudar a personas que sufren cáncer

Empezaron a tapar las pintadas de la polémica en las paredes de la Normal Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Por Redacción Tiempo de San Juan
La única foto del avión americano.
Sorpresa en El Leoncito

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei video
Paren las Rotativas

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo
Tras elescándalo

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo