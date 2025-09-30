Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Angaco: conocelas

El próximo miércoles 1 de octubre, Angaco vivirá una noche especial con la Coronación y Proclamación de la Reina del Adulto Mayor 2025 , un evento que tendrá lugar en el Salón Gallardo , desde las 19 horas. Allí se llevará adelante la elección de la reina y virreina, en una velada que busca reconocer la trayectoria, vitalidad y el aporte de los adultos mayores a la comunidad.

Organizado por el Municipio de Angaco , bajo la gestión del intendente José Castro, el certamen contará con la participación de diez candidatas, cada una con historias y cualidades que reflejan el espíritu de entrega, alegría y dedicación de las mujeres angaqueras.

Las candidatas al trono

María Naveda : se define como una mujer sencilla y entusiasta. Le apasiona coser y mantener la casa ordenada, actividades en las que despliega su creatividad. angaco 2

Marina Vargas: transmite paz y buena energía. Disfruta de escuchar música y de mantener todo limpio, actividades que la conectan con la serenidad.

angaco 3

María Ochoa: es una mujer dedicada que ama cuidar plantas, organizar su hogar y participar del club de adultos mayores, donde encuentra alegría y unión con la comunidad.

angaco 4

Celia Dávila: activa y alegre, disfruta de la gimnasia, el ciclismo, el tejo, el baile y la música, que forman parte de su vida cotidiana.

angaco 5

Rosamira Castro: amante del arte, se destaca por su talento en la pintura y las artesanías, con las que expresa dedicación y amor por lo hecho a mano.

angaco 6

Remedios Maldonado: alegre y versátil, se anima a todo con entusiasmo. Su espíritu activo refleja fuerza y vitalidad.

angaco 7

Rosa Fernández: llena de energía, encuentra en el tejo y la gimnasia una manera de mantenerse en movimiento y con buen ánimo.

angaco 8

Silvia Lezcano: disfruta de la simpleza de la vida. Le gusta escuchar música y realizar tareas cotidianas que le transmiten tranquilidad.

angaco 9

Marta Díaz: creativa y apasionada por las manualidades, encuentra en ellas un espacio para desplegar ingenio y dedicación.

angaco 10

Una celebración de la experiencia y la alegría

La elección de la Reina del Adulto Mayor no solo representa un homenaje a la belleza y simpatía, sino también a la sabiduría, los valores y la energía que estas mujeres transmiten en su día a día. Cada candidata refleja, a través de sus pasatiempos y cualidades, la importancia de mantenerse activa, compartir con los demás y dejar huella en la comunidad.

El evento promete ser una fiesta de integración, música y emoción, donde Angaco celebrará a sus adultas mayores con el reconocimiento que merecen.