Es vegano y compró una cabrita en Rawson para evitar que la carnearan

Eduardo es un reconocido proteccionista de animales de la provincia. Hace años que dirige la Fundación Patitas Sin Hogar con la que rescatan animales en peligro y además hacen campañas de adopción responsable. Siempre juntando dinero que otras personas les donan logran castrar, operar, medicar y le salvan la vida a miles. "Ya perdí la cuenta de cuántos perros rescatamos pero es la primera vez que rescatamos una cabra, o sea un animal no doméstico", dijo a este diario el joven de 34 años que hace 8 decidió dejar de comer cualquier producto derivado de animales.

"Yo tenía la plata que faltaba y bueno pedí a una chica de un transporte que me acompañe a buscarla. La verdad que tenía bastante desconfianza porque no sabía si me podían robar o qué, así que no llevé el dinero en efectivo, le hice una transferencia al dueño de la cabra", reveló el joven.

El activista vegano tampoco le dijo para qué quería la cabra porque tenía miedo de que no se la quisieran vender así que se hizo pasar por un comprador más. "Cuando llegué a la casa me di cuenta de la historia mucho más compleja detrás de estas cosas, siempre hay algo peor, en este caso de vulnerabilidad, pobreza y otras cosas que llevan a la gente a hacer esto", relató.

Por supuesto que Eduardo no puede tener una cabra en su casa y por eso el otro desafío al que se enfrentó es encontrar un lugar donde pudiera tenerla bien cuidada. Fue así que eligió la finca Tierras Blancas, ubicada en Santa Lucía. La misma pertenence al veterinario "Pirata" Olivares Robledal y se dedica a cuidar y proteger animales algunos autóctonos y otros no.

"Ahora la tengo que mantener de por vida, son como cuatro o cinco fardos de pasto por mes lo que va a consumir. Es muy chiquita, no tiene ni un año", explicó Eduardo.

Desde el sábado en la mañana, es el "Pirata" quien se encargó de ver que estuviera todo bien con la cabra y solo restaba ponerle el nombre.

"Le voy a poner Eloisa por mi abuela materna que falleció en 2022. Ella siempre fue un ejemplo de superación, de lucha y de solidaridad, al igual que mi mamá", expresó el proteccionista que ahora además de los muchos perros y gatos que tiene, deberá velar por la vida de la cabra.

Vilma, la cabra neuquina que es viral en TitkTok

Así como Eduardo hay otros veganos activistas que son famosos en todo el país por rescatar animales que estaban a punto de ser carneados. Vilma es una de las más conocidas por la cantidad de seguidores que tiene en TikTok y en Instagram.

Al igual que la cabra sanjuanina, fue rescatada cuando estaba a punto de ir al matadero. Sus dueñas son Camila y Xiomara, de Neuquén.

“Vilma fue un regalo de Navidad de mi papá para Xiomara. La fueron a buscar a una chacra de Cinco Saltos, que en realidad estaba para comer. Eran todas blancas y Vilma era la única negrita”, contó al diario de Río Negro Camila Nacif, en una nota que dio en diciembre de 2022.