Empiezan a colocar la quinta dosis contra el COVID en San Juan: ¿a quiénes les toca?

FNS Soberanas sí o soberanas no: qué opinan los sanjuaninos

Por otro lado, Muñoz explicó que para poder aplicarse esta dosis habrá que tener un mínimo de diferencia de 120 días con la anterior. Así mismo, manifestó que "No es necesario recibir la vacuna de la misma firma farmacéutica. La intercambiabilidad de vacunas no provoca efectos negativos, está comprobado. Al contrario, puede proporcionar una protección mayor. Asique no hay inconveniente con que sea distinta"

La aplicación de esta nueva dosis será en todos los centros de salud, a partir de este jueves 3 de noviembre, de 8 a 20 horas.