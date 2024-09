Eli Guardia, la tiktoker Sanjuanina que revoluciona las redes con millones de visitas

image.png

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. "La gente piensa que trabajar en redes es fácil, pero en realidad le dedico todo el día. No hay un horario fijo, esto es 24/7. Además, siempre tenés que estar al tanto de las nuevas tendencias y canciones. Es como si el teléfono fuera una extensión de mi cuerpo".

Eli adoptó una estrategia para TikTok: subir un video todos los días. Esto hizo que su algoritmo creciera. Con el paso del tiempo se dio cuenta cuales iban a ser virales y cuando no. “Te das cuenta cuando un video puede pegarse, si pasa las mil visualizaciones, ya sabés que tiene potencial". No obstante, para ella, Instagram es un desafío mayor. "Es más complicado porque las recomendaciones son para personas cercanas, y no es tan fácil crecer como en TikTok".

A pesar de su éxito, Eli ha tenido que lidiar con el "hate" o comentarios negativos. "Al principio, me daba mucha vergüenza lo que dirían mis conocidos, y fue más difícil cuando mis amigos me criticaban, me decían '¿no te da vergüenza subir eso?'. Irónicamente, la que más me apoyaba era alguien que apenas me conocía".

Viniendo de una familia humilde, Eli se describió como una persona reservada que siempre se enfocó en cumplir sus objetivos, como recibirse de profesora de danzas árabes. Ahora, su gran sueño es combinar su pasión por el baile y las redes: "Tengo una gran audiencia y sé que, con mi creatividad y buena onda, puedo vivir del baile".

Para Eli, la clave del éxito está en conectar con su audiencia: "Siempre que filmo un video, pienso: si me da risa a mí, seguro le dará risa a los demás. Pero no es fácil. Hay días en los que te levantás sin ganas, y aún así tenés que ponerle onda. Eso requiere mucho enfoque mental".

Con un futuro lleno de proyectos y sueños por cumplir, Eli Guardia sigue construyendo su camino en el mundo de las redes sociales, no solo de San Juan si no, del país.