El sanjuanino que vende un combo de vino con su propia música

Como el histórico dilema del huevo y la gallina, Fernando Higinio García no está seguro. No tiene la certeza de, si de música nace su vino o si es el vino el que le da origen a su creación musical. Los ve como un conjunto inseparable y así los ofrece. El sanjuanino de 41 años es ingeniero agrónomo y aprovechó el parate obligado de la pandemia para crear. Ni bien pudo salir, grabó un disco y del modo más natural surgió la idea de imprimir en las etiquetas de los distintos varietales que produce en la bodega artesanal que tiene junto a su familia en el patio de su casa, el código que permite ingresar a Spotify y degustarlos escuchando las melodías creadas bajo la inspiración de sus sabores. En definitiva, vende el combo completo. “Fue todo súper natural”, cuenta Fer, como le dicen sus amigos, al hablar de la idea de conjugar vino y música.

El dote de artista fue el primero en llegar a su vida. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años y desde los 13 ya era parte de algunas bandas. A lo largo de su vida participó en la grabación de varios discos, pero siempre en grupo. Hasta que, en 2019 llegó su oportunidad de publicar su primer disco como solista. Así nació su ópera prima “Fer García”. “Lo grabé en los estudios Ion, en Buenos Aires, durante cuatro días. La experiencia fue muy buena y lo saqué en formato CD porque justo había ganado un premio con el que pude solventarlo. El problema ahí es que después, cuando intenté meterlo en Internet, en las redes sociales, me di cuenta de que había ‘Fer García’ por todos lados. Cada vez que subía algo, era un caos”, cuenta entre risas, sobre el proyecto en el que mezcló rock y pop.

image.png

Fue entonces que sacó de la galera su segundo nombre, Higinio, con el que bautizó a su nuevo disco y a su vino. Pero esta vez, además de virar a su lado tecno, la grabación fue digital, para promocionar y compartir a través de Spotify. En ese momento nació la nueva idea. “Yo tenía otro disco, pero no era tangible, no estaba materializado en ningún lado y eso me hacía ruido. Casi por decantación surgió poner el código en las etiquetas. Ahora, esa música tiene materialidad, está en mis vinos”, afirma el sanjuanino.

Sus inicios en la vitivinicultura

En el rubro de la producción vitivinícola entró hace una década. En medio de su trabajo como agrónomo se hizo amigo de un enólogo que tenía una bodega pequeña en su casa. “La vi y me encantó. Ese año hice unos 50 litros en su casa. Trabajé de un modo muy técnico, eligiendo las uvas y su combinación teniendo en cuenta las características de cada tipo de planta. Analicé cómo se comporta un Malbec de Pedernal y cómo lo hace el mismo varietal, pero de otra zona de la provincia. Al año siguiente ya hice 200 litros. Lo hacía para mis amigos. Lo tomábamos todos, juntos después tocábamos. Entonces, me animé a crear mi propio espacio”, recuerda Fernando.

image.png

Y confía, “empecé a trabajar en mi bodega con tambores tarsa y una bombita de lavarropas, no es necesario hacer una inversión muy grande. Ya con el tiempo conocí a la Asociación Elaboradores de Vinos Artesanales –AEVA-, de la que ahora soy vicepresidente, y entonces empecé a crecer. Compartimos las máquinas, las prensas, las despalilladoras. Así, de a poco, pasé de 400 a 3.000 o 3.500 botellas anuales”.

Además de ser llamativos por su música, los vinos se destacan por su calidad. De hecho, ya recibieron diversos premios en concursos como el Latinoamericano de Vino Casero y Artesanal y la Cata de Vinos de San Juan.

La propuesta caló hondo en su familia, su esposa, Julieta Carmona Croco, se unió y hoy se encarga de comercializar la producción, mientras sus dos hijos pequeños colaboran con la elaboración.

Embed - Música y vino

Entre la estructura y lo místico

Increíblemente, Fernando mezcla con total normalidad la técnica para elaborar vinos que le da su rol de ingeniero con la mística y el impacto que tiene su arte.

“El vino siempre estuvo asociado a la música en mí. A los primeros vinos que hice los tomábamos ensayando y ahora, mi bodega y los vinos que guardo tras la elaboración, están rodeados de música. A veces hacemos fiestas al lado de los tanques, practicamos ahí, y la verdad es que para mí el vino está vivo y siento que las vibraciones de la música influyen en su composición”, confía el músico.

Cada tema del disco Higinio está inspirado en los vinos. En la lista de reproducción se puede oír títulos como “Bonarda”, “Vendimia”, “Rubirosa” y “Flores”.

Después, sale el ingeniero. “Hago muchos ensayos para elaborar los distintos varietales. Este año hice 1.500 kilos de uva de Tamberías –en la altura calingastina-, pero pasé 2 o 3 años haciendo ensayos de a 200 kilos para ver cuál era la mejor forma de elaborarlos. Y cuando logro algo que realmente me gusta, no lo cambio más, porque una misma variedad de uva en distintos suelos se comporta distinto y esa búsqueda del equilibrio justo es muy lenta. Si te metés el chip de enólogo, la uva queda en un segundo plano. Pero para mí, la uva es lo más importante, es sangrada”.

image.png

Teniendo esa premisa como Norte, Fernando crea su Bonarda con uvas de Zonda y 9 de Julio, el departamento en el que vive. Su Malbec, con racimos de Pedernal y Calingasta. Para el Viognier, usa sólo uvas de Zonda y al Torrentés lo crea con uvas de fincas cercanas a su casa.

La última creación de Fernando y Julieta es un vino Rubí Rosa elaborado a través de un pisado realizado sólo por mujeres. Un producto que surgió como idea para conmemorar el Día de la Mujer y del que ya salieron los primeros caldos.

En cuanto a su producción actual, dice que elabora entre 3.000 y 3.500 botellas por temporada, a las que vende a precios que van de los $3.000 a $6.000 el litro, en fiestas que organiza en su casa y en contadas vinotecas de San Juan, Córdoba y Buenos Aires. Además, su esposa las ofrece en la Feria Agroproductiva que se desarrolla en el Parque de Mayo.

image.png

“La idea es vendérselos a los clientes que siembre nos acompañaron. Nos gustaría crecer, pero eso también nos alejaría de la elaboración artesanal que es la que nos gusta. Por eso, tratamos de mantenernos en esta línea”, afirma Fernando que, para terminar, invita a quien quiera conocer más sobre sus productos y eventos a entrar a su cuenta de Instagram: Higinio_fg