El Patio Alvear festeja a lo grande el Día del Niño

Este fin de semana, el Patio Alvear Shopping se vestirá de fiesta para celebrar el Día del Niño con actividades, espectáculos y promociones imperdibles que se extenderán del viernes 15 al domingo 17 de agosto.

La diversión comenzará el viernes y continuará durante todo el fin de semana con propuestas para los más chicos. El viernes, sábado y domingo, McDonald’s ofrecerá promociones especiales como 30% de descuento en combos medianos Cheddar McMelt y Big Mac, Cajita Feliz con helado a $7900, 3x2 en papas medianas y 20% de descuento en la compra de dos Cajitas Felices. El domingo, además, habrá actividades sorpresa para los niños.

Las jornadas centrales serán el sábado y domingo, desde las 18 horas, con un espectáculo especial en el shopping:

18:00 hs : Globoflexia.

19:00 hs : Show de burbujas.

Sorteos de productos de los locales adheridos.

En paralelo, el cine Play sumará entretenimiento con pintacaritas, regalos, visitas especiales y promociones exclusivas. El domingo 17, habrá 4x2 en entradas 2D/3D y 20% de descuento en la compra de dos combos Big Play, válido para todas las funciones (no acumulable con otras promociones).

"Queremos que las familias vivan un Día del Niño único, con propuestas para todos los gustos y edades", destacaron desde la organización.

Con opciones que combinan juegos, espectáculos, premios y descuentos, el Patio Alvear Shopping se prepara para recibir a los más chicos y regalarles un fin de semana lleno de magia y alegría.

