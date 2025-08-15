viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Actividades

El Patio Alvear festeja a lo grande el Día del Niño

Los festejos y las promociones serán desde este viernes hasta el domingo. Mirá los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.45 (2)
WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.45 (1)
WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.45
WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.44

Este fin de semana, el Patio Alvear Shopping se vestirá de fiesta para celebrar el Día del Niño con actividades, espectáculos y promociones imperdibles que se extenderán del viernes 15 al domingo 17 de agosto.

Lee además
la rifa solidaria que busca seguir ayudando a mas de 100 animales en san juan
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan
aumentaron las causas en el centro judicial de mediacion: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas mas usuales
Informe

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales

La diversión comenzará el viernes y continuará durante todo el fin de semana con propuestas para los más chicos. El viernes, sábado y domingo, McDonald’s ofrecerá promociones especiales como 30% de descuento en combos medianos Cheddar McMelt y Big Mac, Cajita Feliz con helado a $7900, 3x2 en papas medianas y 20% de descuento en la compra de dos Cajitas Felices. El domingo, además, habrá actividades sorpresa para los niños.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.45 (2)

Las jornadas centrales serán el sábado y domingo, desde las 18 horas, con un espectáculo especial en el shopping:

  • 18:00 hs: Globoflexia.

  • 19:00 hs: Show de burbujas.

  • Sorteos de productos de los locales adheridos.

En paralelo, el cine Play sumará entretenimiento con pintacaritas, regalos, visitas especiales y promociones exclusivas. El domingo 17, habrá 4x2 en entradas 2D/3D y 20% de descuento en la compra de dos combos Big Play, válido para todas las funciones (no acumulable con otras promociones).

“Queremos que las familias vivan un Día del Niño único, con propuestas para todos los gustos y edades”, destacaron desde la organización. “Queremos que las familias vivan un Día del Niño único, con propuestas para todos los gustos y edades”, destacaron desde la organización.

Con opciones que combinan juegos, espectáculos, premios y descuentos, el Patio Alvear Shopping se prepara para recibir a los más chicos y regalarles un fin de semana lleno de magia y alegría.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.45 (1)
WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.45
WhatsApp Image 2025-08-15 at 12.59.44
Temas
Seguí leyendo

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

El sargento sanjuanino que llevó la bandera argentina a más de 7.000 metros en el Himalaya

El Hospital Rawson y una campaña gratuita para conocer más sobre psoriasis

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Video: el tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson

La idea del oficialismo para frenar la "impunidad" de los dueños de playas de estacionamiento ante ilícitos

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en la circunvalacion de san juan ya cobran protagonismo los rectangulos negros que haran resplandecer la avenida video
Histórico

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa
En la mira

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio
Sufrió graves heridas

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular
Alarmante

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales
Informe

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales