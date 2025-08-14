El Hospital Rawson y una campaña gratuita para conocer más sobre psoriasis

El Hospital Rawson llevará adelante la Campaña Nacional Gratuita de Detección de Enfermedad Psoriásica, una actividad que busca no solo busca la detección temprana de la enfermedad, sino también brindar información sobre esta enfermedad de la piel que puede afectar a cualquier persona.

La campaña la estarán llevando adelante especialistas en dermatología y reumatología del hospital, en el Consultorio de Psoriasis y Artritis Psoriásica, del 18 al 22 de agosto, de 10 a 12 horas. Los interesados podrán atenderse de manera gratuita solicitando previamente un turno para recibir la atención y toda la información relacionada a la enfermedad.

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que causa manchas rojas escamosas, a menudo con picazón y puede afectar cualquier parte del cuerpo, inclusive las uñas. Puede darse por infecciones, estrés, lesiones en la piel como cortes o quemaduras, por la reacción a algún medicamento, consumo de alcohol y tabaco u obesidad.

Los interesados deben solicitar turno de lunes a viernes de 9 a 16 horas al 0800-222-3776.