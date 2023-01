El furioso descargo de un fotógrafo sanjuanino contra una aerolínea

"La empresa perdió una de mis maletas. Vale destacar que había pagado un adicional de caso 200 dólares para poder llevar una maleta extra de 23 kgs. Realicé el reclamo correspondiente en el aeropuerto de Guayaquil, donde nos obligaron a retirar equipaje para volver a despachar hacia Quito (ver reclamo adjunto). Nos informaron que en el transcurso de aquel día nos dirían qué pasó. Al llegar a Quito, un operador me contactó para indicar que ya habían identificado la maleta y que al día siguiente la llevarían al Hotel en Quito", comenzó relatando Tapella.

Lo que ocurrió después fue más de lo mismo. La maleta no apareció y los operadores no volvieron a responder sus reclamos: "Los realicé por todos los medios posibles: la web, las redes (Instagram y Facebook) y el call center, donde nunca pude ser atendido por una persona de carne y hueso. Antes de regresar de Quito fui personalmente a la oficina de la aerolínea en esa ciudad. Luego de dos horas de espera, logré ser atendido, y volví a ingresar el reclamo (Nro de caso 45701864). Me aseguraron que un encargado de atención al cliente se comunicaría a la brevedad, cosa que tampoco sucedió".

La situación pasó a ser casi una pesadilla para Tapella, ya que en el interior de la valija extraviada llevaba 25 libros que debía entregar en el curso que dictó en Ecuador. Cada libro tiene un valor de 18 dólares. "Lo más indignante no es el dinero, sino el hecho de no haber podido cumplir con el compromiso laboral de entregar los libros a la vez de sentirme totalmente engañado por la empresa, la cual se jacta de tener la mejor atención al cliente en la región. Ni la más mínima respuesta, total indiferencia ante un problema del cual son totalmente responsables", apuntó enojado el fotógrafo sanjuanino.