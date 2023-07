El duro mensaje de la madre de Julieta Viñales por la niña sanjuanina que murió en la puerta de una clínica

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%3Ffbid%3D6753740661323312&set=a.582018825162224&access_token=EAAGZAH4sEtVABACTCnb1UkRR2aDT8HlCW1nL2g6FCYGlJHOK5lZCpoQt3ZCpum5VKXw0gJi4xC30KkDEtM7AG2b0k0fbD44xRyrBa9qY2pq0u6ZAAU6a8owpkYwGEZBVbgNRx90On022KhrxrmXMl7mS2NoqnoNhf3APZAX9VyLZBZAKnTZC44w2R7ZCAnCpQNWPn3cV9GXIM18AZDZD Tenemos que padecer otro caso de abandono y negligencia en San Juan, la justicia debe investigar a fondo....!Abigail... Publicado por Cyntia Aboal en Domingo, 16 de julio de 2023

Luego, contó detalles del fallecimiento de Abigail. Luego dijo: “¿Qué explicación se le da a esta mamá que tres veces fue a la guardia porque su hija no estaba bien y nadie hizo nada?”.

“¿Porque nosotros tenemos que insistirle a un médico que le soliciten algún estudio? Cuando una mamá te dice que algo no está bien, ¡escuchala! Tres veces la llevaron y a nadie se le ocurrió ver qué era lo que estaba pasando”, finalizó Aboal.

Fuerte descargo de la madre de Abigail

“Abigail fue atendida el día viernes 07 de Julio en el Cymin, porque presentaba dolor estomacal y dolor corporal, su diagnóstico fue que tenía problemas de indigestión porque lo había comido supuestamente, nunca le hicieron ningún tipo de atención primaria a simple vista le manifestaron diagnóstico y la medicaron por problemas de indigestión. El dia domingo volvió a ser llevada y Atendida en el cymin ya que presentaba los mismos síntomas dolor de abdomen, dolor corporal, y dificultad de respirar su diagnóstico a simple vista era que seguía con indigestión y aparentemente estaba incubando algún estado gripal. Nunca le hicieron placa análisis jamás le revisaron los pulmones o su pulso.

El 11 de Julio fue llevada nuevamente porque seguía con los mimos síntomas sin tener mejoría, al contrario, cada vez le costaba más respirar. Ese día ingresó conmigo en mis brazos, de pies, VIVA, manifesté que no podía respirar que le costaba, más de 10 minutos se tardaron en colocarle oxígeno, ella misma reclamaba a gritos que no respiraba.

Abigail jamás presentó síntomas de fiebre, de tos, nunca tuvo mucosidad, tampoco vomito. No hubo un control como corresponde.

Todo lo QUE DICEN LOS MEDIOS ES FALASO. LA SEÑORA "DIRECTORA DEL LUGAR" QUE DE LA CARA QUE VENGA Y ME DE LA CARA. HDP NI EL PÉSAME ME DIO, ME HIZO CALLARME. Hay ingreso de todo y TODO QUEDO REGRITADO. TODO VA A IR A LA JUSTICIA

JUSTICA POR ABIGAIL

JUSTICIA JUSTICIA HIJA MIA” (sic)